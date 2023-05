Die Kosten für die Feierlichkeiten belaufen sich auf etwa 250 Millionen Pfund.

Nachdem zwei Tage lang im Vereinigten Königreich ein Großereignis vom nächsten abgelöst wurde, war der letzte Tag im Reigen der Krönungsfeierlichkeiten ruhiger und intimer: Am Tag der Freiwilligenarbeit wurden die Briten dazu aufgerufen, Bäume zu pflanzen, in Altenheimen zu kochen oder Müll vom Straßenrand aufzusammeln.



Einige Royals waren bei gemeinnütziger Arbeit zu beobachten: Während Prinz William, Kate und ihre Kinder beim Renovieren eines Pfadfinderheims mit Pinsel und Bohrmaschinen hantierten, versuchte sich der jüngste Bruder des Königs, Prinz Edward, am Abrichten von Blindenhunden. König Charles III. und Königin Camilla hingegen nutzten den freien Tag zum Erholen von den Krönungsstrapazen. Sie nahmen an keiner der rund 1500 Charity-Veranstaltungen persönlich teil.



So günstig wie der Montag – der extra zum Feiertag ausgerufen wurde – war wohl keiner der anderen Tage des Krönungswochenendes. Die Frage nach den Kosten des Großevents beschäftigt zwar die britische Öffentlichkeit, doch noch ist wenig aus dem Buckingham-Palast nach außen gedrungen, was die tatsächliche Höhe der Ausgaben für dieses Fest der Feste betrifft. Vermutlich wird sich der Palast auch weiter in Schweigen hüllen und nicht in die Finanzen blicken lassen.