USA: Syrien hat Wiederaufnahme in Arabische Liga nicht verdient

Versammlung der Arabischen Liga am Wochenende.

Versammlung der Arabischen Liga am Wochenende. IMAGO/Xinhua

Die Außenminister der arabischen Länder haben am Wochenende die Isolation der syrischen Regierung von Präsident Bashar al-Assad beendet. Washington kritisiert den Schritt.

Die US-Regierung hat die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga kritisiert. "Wir glauben nicht, dass Syrien zum jetzigen Zeitpunkt eine Wiederaufnahme in die Arabische Liga verdient. Und das haben wir allen unseren Partnern gegenüber deutlich gemacht", sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Montag. Man teile allerdings eine Reihe von Zielen mit den arabischen Partnern.

Dazu zählten Zugang zu humanitären Hilfsgütern für alle Syrer oder eine sicherere Rückkehr von Geflüchteten. Man gehe davon aus, dass die Partner den direkten Kontakt zu Syrien nutzen könnten, um in diesen Bereichen weitere Forderungen zu stellen, so der Sprecher. Er betonte, dass eine Normalisierungen der Beziehung mit Syrien für die USA im Moment kein Thema sei.

Die Außenminister der arabischen Länder hatten am Wochenende die Isolation der syrischen Regierung von Präsident Bashar al-Assad beendet, die wegen ihres brutalen Vorgehens gegen die eigene Bevölkerung 2011 aus der Organisation ausgeschlossen worden war. Syrische Regierungstruppen hatten seinerzeit Proteste im Land gewaltsam niedergeschlagen.

(APA/dpa)