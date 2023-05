Am Tag des Sieges hat Putin nichts zu feiern

Generalprobe für die Militärparade am „Tag des Sieges“, die zumindest in der Hauptstadt Moskau am Dienstag stattfinden soll, wenn auch fast ohne ausländische Staatsgäste

Sabotage, Machtkämpfe, drohende Gegenoffensive: Vor dem heutigen Feiertag plagten den Kreml viele Sorgen.

Siege auf dem Schlachtfeld lassen sich nicht einfach verordnen – auch nicht in Autokratien. Die russischen Truppen sollten bis zum 9. Mai, dem wichtigsten Feiertag Russlands, die ukrainische Donbass-Stadt Bachmut erobert haben. Zumindest hat Söldnerchef Jewgeni Prigoschin behauptet, dass es eine solche Anweisung gegeben hat. Kalkül: Putin, der Mann mit einem Faible für Symbolik, wollte am 78. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland auch einen Erfolg vorweisen können.

Am Montag war Bachmut zwar großteils unter russischer Kontrolle, aber nicht zur Gänze, wie das die Regisseure in Moskau verlangt hatten. Am Tag des Sieges kann Putin also keinen Sieg verkünden. Nicht im Kleinen: Bachmut ist weiter umkämpft. Und auch nicht im Großen. Die Lage ist nicht besser als am 9. Mai 2022, eher schlechter.

Zwar wurden seither Mariupol vollständig besetzt und ein weiterer Teil des Donbass erobert. Das schon. Aber später wurden die Russen im Nordosten, in der Provinz Charkiw, und im Süden, in Cherson, zurückgedrängt. Auch der Winterterror gegen das ukrainische Energienetz hat weder die Moral noch die Versorgung der Ukrainer dauerhaft gebrochen. Und die erste russische Offensive 2023 hängt seit Monaten in den Ruinen von Bachmut fest. Seinen Kriegszielen scheint Putin also nicht näher als am 9. Mai 2022, obwohl seither die erste Mobilmachung in Russland seit dem Zweiten Weltkrieg erfolgt ist und obwohl in den 15 Monaten der Ukraine-Invasion deutlich mehr Russen gefallen sind als im sowjetischen Krieg gegen Afghanistan, der ein Jahrzehnt gedauert hat.

Der Feiertag des Putinismus