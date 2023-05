Buckingham-Palast gibt offizielle Krönungsporträts heraus

(c) via REUTERS (HUGO BURNAND/ROYAL HOUSEHOLD 202)

König Charles III. und Königin Camilla. (c) via REUTERS (HUGO BURNAND/ROYAL HOUSEHOLD 202)

Die Porträts und das Gruppenfoto werden in die Geschichte eingehen. Symbolträchtig waren auch die Roben von Königin Camilla und Prinzessin Catherine.

Nach der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) hat der Palast offizielle Porträtfotos des Königspaars und ein Gruppenbild herausgegeben. Das offizielle Krönungsporträt zeigt Charles im vollen Ornat auf einem Thron im Buckingham-Palast sitzend. In den Händen hält er Reichsapfel und Zepter, auf dem Kopf trägt er die Imperial State Crown. Der purpurne Mantel mit Hermelinfell hängt über die Lehne des Throns herab. Er blickt forschend in die Kamera.

König Charles III. mit Krone, Zepter und Reichsapfel. (c) via REUTERS (HUGO BURNAND/ROYAL HOUSEHOLD 202)

Das Bild dürfte in die Geschichte eingehen: Ein entsprechendes Porträt seiner Mutter gilt als geradezu ikonisch. Auch Königin Camilla ist auf einem der Bilder einzeln zu sehen. Sie steht mit der Krone von Queen Mary auf dem Kopf im "Green Drawing Room" des Palasts und lächelt. Ein weiteres Foto zeigt das Königspaar gemeinsam im Thronsaal des Schlosses, beide tragen ihre Kronen.

Auf einem vierten Foto sind mehrere Mitglieder der Royal Family auf den Stufen des Throns zu sehen. Im Zentrum stehen wieder König und Königin, deren lange Roben ganz die Stufen hinab und sogar ein Stück weiter reichen. Zur Rechten des Monarchen ist seine Schwester Prinzessin Anne (72) mit ihrem Mann Tim Laurence (68) zu sehen. Neben Camilla stehen Prinz William (40) und seine Frau Prinzessin Catherine (41).

Das Monarchenpaar mit einem Teil der Familie. (c) via REUTERS (HUGO BURNAND/ROYAL HOUSEHOLD 202)

Ins Auge stach wie immer Prinzessin Catherine. Bei der Krönungszeremonie war ihr Kleid ja von dem Royal Victorian Order Mantle verdeckt worden. Wie man auf dem offiziellen Gruppenfoto sieht, trägt sie eine weiße Robe und eine Halskette der verstorbenen Königin Elizabeth. Die sogenannte George VI Festoon Halskette zählte zu den Lieblingsschmuckstücken der verstorbenen Monarchin. Auch ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana zollte sie Tribut, indem sie Ohrringe trug, die Diana bei ihrer Hochzeit mit Prinz Charles 1981 geschenkt bekommen hatte.

Das elfenbeinfarbene Kleid aus Seiden-Crêpe stammt vom Modehaus Alexander McQueen. Die Stickereien zeigen Rosen-, Distel-, Narzissen- und Kleeblattmotive, die für die vier Nationen England, Schottland, Wales und Irland stehen. Anstelle einer Tiara trug die Prinzessin einen Kopfschmuck aus dreidimensionalen Blattstickereien, der in Zusammenarbeit von Hutmacherin Jess Collett und Alexander McQueen entstand.

Prinzessin Catherine legte wie immer einen eleganten Auftritt hin. (c) via REUTERS (POOL)

Königin Camilla trug ein Kleid von Bruce Oldfield. Neben floralen Stickereien sind auf ihrem Kleid auch die Namen ihrer Kinder und Enkelkinder verewigt sowie ihre zwei Hunde aus dem Tierschutz, Beth und Bluebell. Sie trug dieselbe Halskette, die auch Königin Elizabeth bei ihrer Krönung trug.

Königin Camilla wurde im "Green Drawing Room" abgelichtet. (c) via REUTERS (HUGO BURNAND/ROYAL HOUSEHOLD 202)

Charles und Camilla bedankten sich zum Ende des langen Krönungswochenendes außerdem bei allen Helfern und Feiernden. "Zu wissen, dass wir Ihre Unterstützung im Rücken haben und Ihr Wohlwollen auf so viele verschiedene Arten zu spüren, war das allerschönste Krönungsgeschenk", schrieb Charles in einer Montagabend veröffentlichten Botschaft.

Er und Camilla wollten sich bei allen bedanken, die das Ereignis so besonders gemacht hätten - "besonders den unzähligen Menschen, die ihre Zeit und Hingabe dafür gegeben haben, dass die Feiern in London, Windsor und anderswo so fröhlich, sicher und angenehm wie möglich waren". Auch allen, die zu Hause oder bei Straßenfesten mitgefeiert oder sich bei der landesweiten Freiwilligenaktion beteiligt haben, dankte der König persönlich.

