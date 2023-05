Glasners Aus in Frankfurt offenbar fix, Struber verlässt NY Bulls

Oliver Glasner dürfte die Eintracht mit Saisonende verlassen wie deutsche Medien berichten. Gerhard Struber und die New York Red Bulls haben sich schon getrennt.

Der deutsche Bundesligist Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner werden sich nach einem Bericht der "Bild" nach dem Cup-Finale in Berlin trennen. Nach einem kurzfristigen Krisengipfel mit dem Oberösterreicher und Sportvorstand Markus Krösche sei die Entscheidung gefallen, berichtete die Zeitung am späten Montagabend. Glasner solle bis zum Pokal-Finale am 3. Juni gegen RB Leipzig im Amt bleiben.

Der 48-Jährige hat bei der Eintracht noch einen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag. In der Vorsaison hatte Glasner mit dem Club die Europa League gewonnen und damit den erstmaligen Einzug in die Champions League vollbracht. Ein Jahr später erfolgt die vorzeitige Trennung. In Frankfurt gelten Dino Toppmöller und Salzburgs Coach Matthias Jaissle als Anwärter auf eine mögliche Nachfolge.

Aktuell steckt der Traditionsclub in der Krise. Beim 1:3 bei Hoffenheim verlor Glasner am Wochenende die Beherrschung. Auf dem Rasen sah er für eine Undiszipliniertheit die Rote Karte, in der Pressekonferenz setzte er zu einer Wutrede an. Die Eintracht wollte im Frühjahr den Vertrag mit Glasner noch über 2024 hinaus verlängern. Im Hintergrund soll es laut "Bild" aber nach wie vor Unstimmigkeiten über die Kadergestaltung geben.

Struber verlässt New York

Nach etwas mehr als zweieinhalb Jahren haben sich die New York Red Bulls in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) von Trainer Gerhard Struber getrennt. Wie der Club am Montag bekanntgab, habe man sich einvernehmlich auf diesen Schritt verständigt. Der Start in die laufende Saison war mit nur einem Sieg in den ersten elf Partien (6 Remis, 4 Niederlagen) nicht nach Wunsch verlaufen. Davor hatte Struber die "Bullen" zweimal in die Play-offs geführt.

Struber betonte auch, stets mit der Rückkehr nach Europa "spätestens am Ende dieser Saison" geplant zu haben. "Es war sehr schwer für mich hier, völlig ohne meine Familie. Ich habe den Club über meinen Wunsch früh genug informiert, und wir haben uns geeinigt, getrennte Wege zu gehen", wurde der 46-jährige Salzburger auf der Website des Tabellenschlusslichts der Eastern Conference zitiert. Mit Struber geht auch Co-Trainer Bernd Eibler. Mit Troy Lesesne übernimmt ein weiterer Asisstent Strubers zumindest bis Saisonende.

Vor seinem Engagement in Übersee hatte Struber 2019/20 Barnsley in der zweiten englischen Liga zum Klassenerhalt geführt. Davor war er u.a. beim Wolfsberger AC sowie beim FC Liefering an der Seitenlinie aktiv.

Gerhard Struber APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

(APA)