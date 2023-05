Hitradio-Wechsel: Georg Spatt verlässt Ö3 nach 25 Jahren

Albert Malli übernimmt provisorisch die Leitung des Radiosenders.

Georg Spatt ist eine der beständigsten Führungskräfte im ORF. Nun kann man bald sagen: Er war es. Denn er quittiert den Job als Programmleiter von Ö3 nach 21 Jahren. Die Gründe, hört man zumindest aus informierten Kreisen, seien keine fachlichen, da ist Spatt unbestritten. Sondern betreffen seinen Führungsstil, der als mehr als autoritär beschrieben wird. Es wird von Beschimpfungen und cholerischen Anfällen berichtet, "wie das vielleicht in den Neunzigerjahren noch möglich gewesen ist", so eine Kennerin. Solches Verhalten habe wohl auch weitere Karrieresprünge Spatts verhindert.

Die Frage bleibt, warum das Unwohlsein der Mitarbeiter erst jetzt zum Abschied geführt haben soll, ist Spatt doch schon seit 2002 in dieser Funktion. Damals übernahm er diesen Posten vom heutigen Staatsoperndirektor Bogdan Rošcic, dessen Stellvertreter er davor (ab 1998) gewesen war. Rošcic hatte den Sender gegen viel Kritik einer Generalreform unterzogen, ihn zu einem auf Reichweiten optimierten Flächenradio gemacht, um den ORF gegen die Konkurrenz der Privatradios zu wappnen. Das gelang, und Spatt - der selbst Erfahrungen mit Privatradios, etwa "Antenne Austria", hatte - zog ohne wesentliche Veränderungen dieses Konzept weiter durch.

Was Spatt jetzt beruflich macht, ist offen. In einem Brief ans Team spricht er vom "Wunsch nach neuen Zielen". Interimistisch folgt ihm ein Mann, der schon 1998 (!) von Rošcic zum Stellvertreter ernannt worden ist: Albert Malli, Sohn des legendären Free Jazzers Walter Malli. Er gilt als Vordenker und Experte für Digitalisierung, er war auch Kandidat für den Posten des Ö1-Chefs. (red.)