Wann klebt sich der erste ÖVP-Politiker auf die Straße?

Bürgermeister Johann Steurer beim Protest am Dienstag. APA/JUDITH HÖGERL

Wegen des schwindenden Neusiedler Sees wurden am Dienstag Straßen blockiert - und zwar von einem ÖVP-Politiker höchstpersönlich. Zieht es jetzt die Anti-Klimakleber-Partei zum Aktionismus?

Man kennt es ja mittlerweile schon: Straßenblockaden, Demonstranten mitten auf der Fahrbahn, Transparente, die vor den Auswirkungen des Klimawandels warnen. Aber bei dem Protest auf dem Kreisverkehr im Burgenländischen Jois Dienstagfrüh war dann doch einiges anders, als bei den Wiener Klimaaktivisten.

Denn die burgenländischen Aktivisten hatten keinen Superkleber, sondern ihre Traktoren zum Blockieren dabei, und statt junger Klimaschützer schwang ein ÖVP-Bürgermeister die Parolen. „Wir wollen mit der Aktion aufrütteln“, sagte der Joiser Bürgermeister Johann Steurer, und „aufzeigen, dass wir uns Sorgen machen". Sorgen vor der Austrocknung des Neusiedler Sees, vor dem Verlust des Lebensraumes und der Existenzgrundlage der Joiser.

Fast dieselbe Rhetorik wie die Klimakleber

Ob dem Bürgermeister auffiel, dass er sich dabei fast derselben Rhetorik und Methoden bedient wie jene Aktivisten, für die zahlreiche seiner Parteifreunde seit Wochen härtere Strafen fordern?

So skurril das Bild im ersten Moment wirkt, so zeigt der Protest der ÖVP-Gemeinde – die anders als die Klebeaktionen übrigens angemeldet war – eines deutlich auf: Dass die Folgen des Klimawandels alle zu spüren bekommen und bekommen werden, ganz gleich welcher politischer Couleur oder Gesinnung.

Es liegt also auch an allen politischen Fraktionen, Lösungen zu finden. Sieht man sich allerdings den augenscheinlichen Stillstand der schwarz-grünen Regierung und deren Weigerung an, angekündigte und wichtige Gesetze zur Klimawandelbekämpfung zu verabschieden, muss man sich schön langsam doch fragen: Wann wird sich der erste ÖVP-Politiker auf die Straße kleben?