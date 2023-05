Er soll ein elektrischer Nachfolger für den guten alten Passat Kombi werden. Nun wurde er ohne großartige Optik-Verhüllungen beim Straßentest gesichtet.

Der Name des nun gesichteten deutschen Neo-Gefährts steht noch nicht fest. Nennen wir ihn ID.7 Variant. Ein Kombi folgt der vorgestellten ID.7-Limousine. Die Deutschen setzen offenbar auf begrifflich alt bekanntes. Denn vor kurzem wurde auch bekannt, dass die alten Verbrenner-Markennamen Polo und Golf ein Revival erleben könnten, etwa unter „ID.Polo".

Der Name des neuen elektischen Kombis wandelte sich bereits vom Konzeptnamen ID. Space Vizzion zu ID.7 Variant. Für Variant wird noch ein anderes Wort eingesetzt. Oder eben auch nicht. Denn vielleicht kann man so alte Passat bzw. Golf Variant-Kunden ködern. Sozusagen Erinnerungen an ein zuverlässiges Auto mit viel Platz wecken. Einen neuen, mit Benzin oder Diesel angetriebenen Passat wird es bekanntlich nicht mehr geben.

Ein E-Auto mit Auspuff?

Als Verbrenner geschminkt wurde der neue ID.7 Variant nun also zum ersten Mal fahrend, bei Kiel an der Ostsee, fotografiert. Der Fake-Kühlergrill und die aufgesetzte Front sollen das Elektrogesicht noch kaschieren. Auspuffrohre gibt es selbstverständlich auch nur auf der Erlkönig-Ausführung. Sie sind aufgemalt/aufgeklebt. Dennoch kann man, seitlich bzw. schräg von hinten, einen ganz guten Eindruck bekommen, wie der fertige E-Kombinationswagen (Kombi) aussehen wird.

Elektrische Reichweite wohl unter 700 Kilometer

Wie sein Limousinen-Bruder ID.7 soll der elektrische Variant einen Radstand von 2,9 Meter haben, jedoch etwas länger als die 4,96 Meter und logisch, nicht so windschnittig sein. Daher wird die E-Reichweite der Limousine, von 700 Kilometern, hier wohl etwas geschmälert.

Das erste bestellbare Modell dürfte mit Hinterradantrieb und einem einzigen Motor mit 210 kW ausgestattet sein. Danach wird erwartet, dass für beide Karosserieformen eine stärkere Motorisierung verfügbar sein wird - mit zwei Motoren, Allrad und etwa 300 kW. Geladen werden kann der ID.7 mit 200 kW. Die Batterien sind mit 77 oder 86 kWh erhältlich.

Der Elektrokombi soll noch dieses Jahr abgeschminkt werden. Nach der Präsentation folgt die Auslieferung wohl im Jahr 2024.

>> Mehr Fotos des ID.7 Variant Erlkönigs

(Red.)