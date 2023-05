60 Events und 35.000 Euro: Am Tag vor Ende der Mitgliederbefragung zieht Babler Resümee. Er konnte am meisten Social-Media-Interaktionen generieren. Hans Peter Doskozils Team wird am Dienstag ebenfalls noch einmal die Werbetrommel rühren.

Zum Finale im Wahlkampf um den SPÖ-Parteivorsitz hat sich der kandidierende Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler noch einmal zuversichtlich gezeigt, "dass wir ein beachtliches Ergebnis erzielen werden". Bei 60 Veranstaltungen in allen Bundesländern sei Babler "mit über 10.000 Parteimitgliedern persönlich ins Gespräch" gekommen, warb sein Kampagnenteam via Aussendung. Tatsächlich führt Babler auch auf Social Media - kein anderer Kandidat konnte so viele Interaktionen generieren.

Betont wurde in der Aussendung, dass Bablers Wahlkampf zu hundert Prozent aus Spenden finanziert worden sei, "es wurden keine anderen Ressourcen oder Infrastruktur verwendet". Insgesamt habe man bisher rund 35.000 Euro von 350 Spenderinnen und Spendern gesammelt.

Etwaige übrig gebliebene Mittel will man nach der Abrechnung an die Volkshilfe spenden. Insgesamt fließen nach Angaben Bablers pro Jahr 24.000 Euro aus den Netto-Bezügen an das Volkshilfe-Projekt „Mut schaffen“ in Tranchen von je 2000 Euro pro Monat.

Unterdessen plant auch Hans Peter Doskozil ein Abschlusstermin: Am Dienstagnachmittag werden der Nationalratsabgeordnete Max Lercher und Burgenlands SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst bei einer Pressekonferenz in Wien ein vorläufiges Resümee der Kampagne ziehen.