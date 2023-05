Die Maßnahme gilt in den Orten Franking, Moosdorf und Steinwag. Das Geflügel muss dort in überdachten Bereichen gehalten werden.

Rund 100 tote Vögel sind am Freitag im EU-Vogelschutzgebiet Weidmoos im Norden des Salzburger Flachgau entdeckt worden. Hauptsächlich waren es Möwen. Eine stichprobenartige Untersuchung der Ages in Mödling (Niederösterreich) hat nun ergeben, dass die Tiere eine Infektion mit dem Vogelgrippe-Virus H5N1 aufweisen. Daraufhin ordnete die Bezirkshauptmannschaft Braunau im angrenzenden Oberösterreich für drei Gemeinden Sicherheitsmaßnahmen an, wie das Land Oberösterreich am Dienstag mitteilte.

In der Gemeinde Franking sowie den Katastralgemeinden Moosdorf der Gemeinde Moosdorf und Steinwag der Gemeinde St. Pantaleon gelten ab sofort Verbringungsbeschränkungen für wild lebende Vögel sowie Erzeugnissen daraus. Tot aufgefundene Vögel müssen gemeldet und Geflügel im Stall bzw. in einem nach oben hin abgedeckten Bereich gehalten werden, um Kontakt zu Wildvögeln und deren Ausscheidungen bestmöglich zu verhindern.

Keine Gefahr für Menschen

Für Menschen stelle das Influenza-A Virus H5N1 keine relevante Gefahr dar. Allerdings müsse Hausgeflügel vor einer Infektion mit dem hochansteckenden Vogelgrippe-Virus geschützt werden, hieß es. Geflügelhalter sollen bestimmte Hygienemaßnahmen einhalten und jedenfalls vor Betreten der Stallung Kleidung und Schuhe wechseln bzw. desinfizieren, um einen Erregereintrag zu verhindern. Ohnehin sei österreichweit Wassergeflügel getrennt von Hühnern zu halten. Geflügel darf nicht im Freien gefüttert werden und die Tränkung darf nicht mit Oberflächenwasser erfolgen, zu dem Wildvögel Zugang haben.

