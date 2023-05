Bilder böser Mädchen machten Yoshitomo Nara zum Star. In seiner neuen Ausstellung erzählte er uns über Skateboards für Afghanistan und seinen Teilzeitjob.

Das süße Mädchen im roten Kleid schaut uns leicht von unten an. Auf keine angenehme Art. Droht sie uns? Mehr als offensichtlich sogar! Sie hat ein „Messer hinterm Rücken“, so der Titel dieses Bilds von Yoshitomo Nara, einem Star des zeitgenössischen Kunstbetriebs. Um rund 23 Mio. Euro wurde es 2019 versteigert. Der Stil des 1959 geborenen Malers und Zeichners ist das, was der Markt verlangt, unverkennbar. Uns Europäer erinnert er an Manga – und ihn, den Japaner, an alte europäische Kinderbücher. Erzählte er der „Presse“ in seiner neuen Ausstellung in der Albertina Modern. Auch ein vollständiges Häuschen steht hier, voll Bilder, Nippes, Basteleien. Der Raum, den er sich als Kind immer gewünscht hat.

Ihre streng chronologische Ausstellung beginnt mit einem Trauma: Auf der ersten Zeichnung (1984) sieht man ein Haus in Flammen. Ist das eine reale Erinnerung?