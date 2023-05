Warum wir Außerirdische fürchten müssten

Höhere Lebewesen auf anderen Planeten sehen wohl gar nicht so anders aus als die irdischen, erklärt Cambridge-Biologe Arik Kershenbaum. Aber eine gewisse Aggressivität sollten sie entwickelt haben.

Von E. T., der bekanntlich vom drei Millionen Lichtjahre entfernten Planeten Brodo Asogi stammt, wissen wir, dass er viele Falten und einen langen Zeigefinger hat. Aber er hat zwei Augen, zwei Arme, eine Nase und einen Mund. Darüber mokierten sich 1982, als Steven Spielbergs Film in die Kinos kam, manche Obergescheite. Typisch Populärkultur!, riefen sie – und bestanden darauf, dass Außerirdische, wenn es sie denn gibt, ganz anders aussehen, als wir in unserer anthropozentrischen Verblendung glauben.

Also mindestens grün. Mit drei Beinen. Mit ganz anderen Sinnesorganen. Wer sagt, dass ihre Biochemie wie unsere auf Kohlenstoffverbindungen aufbaut? Dass sie Wasser trinken und nicht z. B. Ammoniak? Dass wir sie überhaupt als Lebewesen erkennen würden? Schon 1957 erfand der Astronom Fred Hoyle – in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen, weil er nicht an einen Urknall glauben wollte – in seinem Science-Fiction-Roman „Die schwarze Wolke“ eine riesige Gaswolke, Hunderttausende Kilometer im Durchmesser, die empfindungsfähig und intelligent ist und uns bedroht.