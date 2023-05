Die Wiener ÖVP stellt sich bereits für die Nationalratswahl auf

Der Parteimanager des Wiener ÖVP-Obmanns Karl Mahrer geht überraschend, eine Doppelspitze dürfte diesen Job übernehmen – mit Hinblick auf 2024.

Nur wenigen Menschen ist der Name Martin Keschmann bekannt – obwohl er ein einflussreicher Mann ist. Zumindest in der ÖVP Wien. Der Parteimanager von Obmann Karl Mahrer werkt lieber im Hintergrund, entwirft Kampagnen und kümmert sich darum, dass in der Stadtpartei alles möglichst rund läuft. Nun die Überraschung: Der von Mahrer eingesetzte Keschmann ist nicht mehr Parteimanager.

Am Mittwochabend wird bei einer Sitzung über die Nachfolge für diese Schlüsselposition entschieden. Nach „Presse“-Informationen wird sich die ÖVP hier breiter aufstellen: „In Hinblick auf den Nationalratswahlkampf im nächsten Jahr“, wie es ein türkiser Spitzenfunktionär begründet.