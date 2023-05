Muse und Inspiration

Die Natur steht im Mittelpunkt der heurigen Internationalen Barocktage Stift Melk.

Die Natur als Inspirationsquelle, ja, als eine der am meisten geschätzten „Musen“ für Künstlerinnen und Künstler: Dieser widmen die Internationalen Barocktage Stift Melk heuer ihr Programm. Von Freitag, 26. Mai, bis Pfingstmontag, 29. Mai, sind zwölf Konzerte und zahlreiche Rahmenveranstaltungen geplant, die den Übertitel „Mensch: Natur: Wohin?“ tragen.

„In einer Zeit, in der der Wandel so groß ist wie noch nie, besinnen wir uns alle wieder auf das Wesentliche und hören in uns ­hinein. Dabei hilft mir die Natur besonders, um auch in schwierigen Situationen durchatmen zu können“, erklärt Michael Schade, der bei den Internationalen Barocktagen Melk als Intendant fungiert. „Daher möchten wir in diesem Jahr zeigen, was Menschen an der Natur lieben, wie wir in ihr leben und wie es der barocke Mensch getan hat. Es ist ein Programm, das auch die aktuelle Klimakrise einschließt.“

„OffRoad Barock“. Das Quadriga Consort ­inter­pretiert traditionelle britische Folksongs neu. (c) Leonie Trefflinger

Tier- und Naturlaute. Den Auftakt macht man mit Georg Philipp Telemanns „Der Tag des Gerichts“, in dem dieser mithilfe von allegorischen Figuren die Apokalypse ­he­raufbeschwor. Das Spätwerk des Komponisten wird von Ivor Bolton und dem Concentus Musicus Wien in der Stifts­kirche aufgeführt. Mit dabei sind auch die ­Wiener Sängerknaben und der Chorus sine nomine, wenn es darum geht, Untergang, Hoffnung und Option auf Rettung gleichermaßen hörbar zu machen. Wie Tierlaute und Klänge der Natur in der Musik nachempfunden wurden, dafür gilt Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ als ­herausragendes Beispiel. In Melk wird das Werk von Dirigent Rubén Dubrovsky mit dem Bach Consort Wien zur Aufführung gebracht, ergänzend treten bei diesem Konzert am Pfingstsonntagvormittag im Kolomanisaal die argentinische Sopranistin Verónica Cangemi und Tenor Michael Schade mit passenden Arien auf. Abends hört man das Ensemble L’Arpeggiata unter Dirigentin und Komponistin Christina Pluhar, die Elemente Alter Musik mit Komponenten anderer Genres verbindet und dazu auch Eigenkompositionen präsentiert. Unter dem Titel „Terra mater“ hat sie ein eigens für die Barocktage zusammengestelltes Programm im Gepäck.

Naturverbunden. Intendant Michael Schade macht die Natur zum Programmschwerpunkt. (c) Daniela Matejschek

Wenn sich tags darauf Dirigentin Michi Gaigg mit dem L’Orfeo Barockorchester dem Thema „Natur und Schöpfung“ widmet, ist nicht Joseph Haydns gleichnamiges Oratorium gemeint, sondern Komponisten, die schon vor ihm ihre Faszination für die Geburt des Universums musikalisch festgehalten haben. Auch erstaunlich moderne Klänge sind in diesen frühen musikalischen Schöpfungsgeschichten dabei.

Albert Recasens verbindet bei seinem Konzert mit der Grand Chapelle spanische Barockmusik, respektive Lieder, in denen der Dichter in einen Dialog mit Tieren oder Elementen der Schöpfung tritt.

Den Abschluss des heurigen Festivals überlässt man der neu ins Leben gerufenen Accademia Melicensis: Musikerinnen und Musiker von internationalen Universitäten werden im Rahmen der Internationalen Barocktage zum Ensemble. Pate dafür stehen Stefan Gottfried und Mitglieder des Concentus Musicus Wien, die mit ihnen ein Programm erarbeiten, bei dem das Concerto grosso im Zentrum steht. Das neue Orchester wird das finale Konzert des Festivals bestreiten, in dem das Barock der zeitgenössischen Musik unter anderem mit einer Uraufführung von Gerald Resch die Hand reichen wird.