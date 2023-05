Warum südkoreanische Journalisten in einen Waschsalon zogen

Drucken

Hauptbild • Die Redakteure von "Busan Ilbo" in ihrem Waschsalon in der Sanbok Road. • Busan Ilbo

In Korea waschen Redakteure Schmutzwäsche, in Frankreich decken Faktencheker illegale Fischerei nahe der Galapagos-Inseln auf, in China lesen Roboter Nachrichten: Beim „World Journalist Congress“ in Seoul suchten Redakteure Konzepte gegen die Medienkrise.

„Giregi!“ beschimpfen Koreaner mitunter Journalisten. Das ist eine wenig schmeichelhafte Bezeichnung, setzt sie sich doch aus den Worten „Müll" und „Journalist" zusammen. „Giregi recherchieren nicht", erklärten die südkoreanischen Reporter Lee Sang-Bae und Kim Jun-Yong bei der Konferenz „World Journalist Congress“ in Seoul ihren Kollegen aus mehr als 50 Ländern, mit denen sie über Patentrezepte gegen Medienkrise in Zeiten künstlicher Intelligenz, Social Media und Fake News diskutierten. Lee und Kim wirken dem Ruf, ein Giregi zu sein, und der Krise entgegen, indem sie besonders tief in ihre Geschichten eintauchen. So sehr, dass sie im Sommer 2022 ihre Redaktion in einen Waschsalon verlegten.

Sechs Monate lang wurde ein 10-Quadratmeter-Raum mit zwei Waschmaschinen, Trocknern, Couch und Teetisch zum Arbeitsplatz von Lee, Kim und zwei weiteren Kollegen. Die journalistische Waschküche, die ihre Tageszeitung „Busan Ilbo“ mit umgerechnet 13.700 Euro finanzierte, eröffneten die Reporter in der Sanbok Road, einem verarmten und geschichtsträchtigen Viertel der Metropole Busan: Auf dem Hügel über dem Meer haben die kleinen Häuser in den engen, steilen Straßen den Wirtschaftsboom überlebt, der alte Gebäude wegfegte und durch glitzernde Wolkenkratzer ersetzte.

Eine Lebensgeschichte für einen Waschgang

Sanbok Road mit seiner schlechten Infrastruktur und dem atemberaubenden Blick auf das Meer erzählt Südkoreas Geschichte. Denn immer schon war er Heimat der Armen und Vertriebenen: Hier strandeten im Korea-Krieg 1950 bis 1953 Flüchtlinge aus Nordkorea und bauten illegale, prekäre Hütten. Während der Industrialisierung der 1970er und 1980er zogen Arbeiter der neuen Fabriken in diese Häuser.

Heute leben vor allem ältere Menschen in der Sanbok Road. Viele haben immer noch keine Waschmaschine daheim, sie freuten sich über den ersten und einzigen Waschsalon. Während also die Wäsche in den großen Trommeln rumpelte, saß man gemeinsam auf der Couch, trank Tee, lachte, unterhielt sich. Denn für einen Waschgang verlangten die Journalisten besonders kostbare Währung. „Die Kunden bezahlten mit ihren Geschichten“, erinnert sich Lee. „Anfangs waren die älteren Menschen skeptisch. Doch sie vertrauten uns schnell.“

Die Einwohner der Sanbok Road erzählten. Von Nachbarn, harter Arbeit in der längst geschlossenen Schuhfabrik, den Enkeln, der Sommerhitze. Sie beschrieben ein Land, das sich innerhalb zweier Generationen rasant verwandelt hatte, von bitterarm zu einem der reichsten Staaten der Welt. Ihre Lebensgeschichten zeigten, was diese Umwälzung mit Menschen in Südkorea macht.