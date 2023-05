Die immergrüne Muppet Show

Kermit und Miss Piggy sind Evergreens, immergrüne Klassiker, die sogar beim Coronation Concert mit den Royals auf der Ehrentribüne in Windsor tanzten.

Der King und die Queen gaben derweil ein Duo, das entfernt an Statler und Waldorf erinnerte – ein Paar aus der Puppenshow, das von der Loge aus das Zeitgeschehen kommentiert, süffisant und ätzend, meist im Tenor: „Das haben wir ja immer schon gewusst. Ihr hättet uns bloß fragen müssen.“

In der Politik haben solche Elder Statesmen – und neuerdings Elder Stateswomen – stets Saison, insbesondere freilich in Krisenzeiten. In der SPÖ geht die Hochzeit der Partei-Muppets, die zum Kandidaten-Trio ihre Ezzes abgeben, gerade zu Ende. Selten war Josef Cap so gefragt – es sei denn als Juso-Spund und Rebell in der Spätphase des Sonnenkönigs Bruno Kreisky.

Eigentlich sind die Muppets eine Domäne der ÖVP-Granden und ihrer einst endlosen Obmann-Debatten. Es wäre nicht die ÖVP, würde sie der SPÖ das Feld überlassen. Franz Fischler und Andreas Khol, die Altvorderen aus dem „Heiligen Land“ Tirol, eignen sich von Statur und Habitus als Mahner und Warner. Fischer prophezeite bei einer Koalition mit der Kickl-FPÖ den „Beginn des Endes der ÖVP“. Erstaunlich ist indes der Reifungsprozess Khols, des Miterfinders der schwarz-blauen Wendekoalition anno 2000. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.05.2023)