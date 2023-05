Eugene Kleiner – ein Venture Capitalist aus Wien

Finanz. Zum 100. Geburtstag von Eugene Kleiner: eine Erinnerung an einen Mann, der in den USA zum Wegbereiter einer Industrie wurde.

DIE AUTOREN: Dr. Thomas A. Jesch ist geschäftsführender Vorstand des Bundes Institutioneller Investoren in Frankfurt am Main; 2024 erscheint sein Buch „Kleiner, The Original VC“. Daniel Keiper-Knorr ist Partner bei Speedinvest, einer der führenden Venture-Capital-Gesellschaften Europas mit Sitz in Wien.

Wien 1923.

Eugene Kleiner wurde am 12. Mai 1923 in Wien als drittes Kind einer bürgerlichen jüdischen Familie geboren. Seine Eltern waren die Hausfrau und Schuhhändlerin Anna und der Schuhfabrikant Leon Kleiner. Kleiner hatte einen älteren Bruder, Bernard, und eine ältere Schwester, Rose. Um 1930 zieht die Familie aus dem dritten in ein Mietshaus im ersten Bezirk. Eugene besuchte ein mehrheitlich jüdisches Gymnasium, das nur einen kurzen Spaziergang über die Donau entfernt war. Die Familie Kleiner war „nicht sehr religiös“, besuchte jedoch gleichwohl regelmäßig die Synagoge in der Seitenstettengasse 2.

Die Nazis übernehmen 1938 die Schuhfabriken von Leon Kleiner und leeren – mithilfe eines seiner Lehrlinge – seinen Tresor. Ihn selbst nehmen sie auch mit. Nach 20 bis 30 Tagen kehrt Eugenes Vater aus dem Stadtgefängnis zurück. Der Filius flieht mit seiner Familie vor der Judenverfolgung der Nazis und folgt seinen Eltern zunächst nach Brüssel. Jüdische Ingenieure in einem Handwerksbetrieb unterrichten ihn im Werkzeugbau. Eugenes Vater wird Teilhaber einer kleinen Schuhfabrik, die Kinderschuhe und Sandalen herstellt. Mit der deutschen Besetzung Belgiens flieht die Familie Kleiner nach Lissabon.

Die Kinder einer längst vergessenen Tante von Kleiners Vater in den USA schicken der Familie eidesstattliche Erklärungen hinsichtlich einer Unterhaltsgarantie. Das US-Konsulat in Lissabon erteilt ihnen ein Visum.

Mit dem Schiff nach Brooklyn

Kleiner kommt mit dem portugiesischen Schiff Serpa Pinto in Brooklyn, USA, an. Die Familie musste Bestechungsgelder zahlen, um auf dieses Schiff zu gelangen. Kleiner beginnt als Werkzeugmacher zu arbeiten (Herstellung von Kugelmatrizen), sein Vater handelt mit Leder, das aus Brasilien importiert wurde. 1948 nutzt Kleiner die „GI Bill“, um innerhalb von drei Jahren einen BA-Abschluss in Maschinenbau an der späteren Polytechnic University of New York zu erwerben.



Palo Alto 1956

1956, nach einigen weiteren Karriereschritten, tritt Kleiner in die Firma Shockley Semiconductor ein, die der Transistorpionier und Nobelpreisträger William Shockley in seinem Labor in Palo Alto, nahe der Stanford University, gegründet hat. Kleiners Vater eröffnet abermals eine Schuhfabrik in Brooklyn, die Kinderschuhe herstellt.

1972 gründet Eugene Kleiner zusammen mit dem Hewlett-Packard-Computerexperten Thomas J. Perkins bei einem Frühstück (das dann bis zum Mittagessen dauerte) in einem Hotel in Palo Alto die Venture-Capital-Firma Kleiner Perkins, die eine Anfangsausstattung von damals spektakulären acht Millionen US-Dollar verzeichnen konnte. 1981 zieht sich Kleiner aus dem mittlerweile als Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) firmierenden Unternehmen zurück, steht den Mitstreitern aber noch viele Jahre danach mit Rat und Tat zur Seite.

Zu den Unternehmen, an deren Aufbau und Wachstum KPCB bzw. nunmehr wieder kurz Kleiner Perkins beteiligt war, gehören z. B. Amazon, AOL, Compaq, Electronic Arts, Genentech, Google, Intuit, Slack, Sun Microsystems, Twitter und Uber. 2003 stirbt Eugene Kleiner in Los Altos Hills in Kalifornien im Alter von 80 Jahren.

Ein Prophet, der nichts gilt . . .

Wien 2023

Eugene Kleiner musste Wien verlassen – und wurde in den USA zum „Original VC“. Er wurde zum Wegbereiter einer Industrie, die zur Spitze des Booms im Jahr 2021 fast 700 Mrd. US-Dollar an weltweitem Investitionsvolumen erreichte.

Im Laufe seiner Karriere formulierte er „Kleiner's Laws“, eine Reihe von Aphorismen und Daumenregeln für das VC-Geschäft. Anlässlich seines 100. Geburtstages erscheint es reizvoll, den Status quo von Risikokapital in Österreich zu untersuchen und zu erörtern, inwieweit einige seiner Regeln im Venture-Capital-Alltag Österreichs weiterhin Beachtung finden.

Zwei dieser Aphorismen scheinen besonders geeignet, den heutigen Zustand von VC im Allgemeinen und in Österreich im Besonderen zu beschreiben:

„Invest in people, not just products“ und „Even turkeys can fly in a high wind“.

Darüber hinaus muss einem bei der Betrachtung von Eugene Kleiners Vita nahezu zwangsweise auch das Sprichwort vom Propheten, der im eigenen Land nichts gilt, einfallen: Eugene Kleiner war nachweislich einer der maßgeblichsten Wagniskapitalinvestoren der Welt. Die von ihm gegründete VC-Gesellschaft KPCB hat wie erwähnt u. a. in Google und Amazon investiert, die heute zusammen allein über zehn Prozent der Marktkapitalisierung der US-Börse ausmachen. Insgesamt repräsentieren VC-finanzierte Unternehmen über 25 Prozent der Marktkapitalisierung der US-Börse und stellen mit ca. 1,7 Billionen(!) US-Dollar ca. zehn Prozent des US-BIPs dar. All dies wäre ohne Eugene Kleiners überlanges Mittagessen mit Tom Perkins 1956 wohl zweifellos anders gekommen.

In krassem Gegensatz zur heutigen Bedeutung für die US-Wirtschaft steht die Bedeutung von Venture Capital in Eugene Kleiners alter Heimat Österreich.

In Europa betragen die jährlichen VC-Investitionen weniger als die Hälfte als in den USA (und das bei etwa gleich grossem BIP) – und in Österreich betragen sie mit 0,13 Prozent des BIPs abermals nur ein Drittel des bereits niedrigen europäischen Wertes. Das ist wenig – viel zu wenig! – in Anbetracht der Herausforderungen, denen sich Gesellschaft und Wirtschaft gegenübersehen, und der Chancen, die sich aus diesen Änderungen ergeben. Jedoch ist langsame Besserung zu beobachten, denn im Jahr 2000 war der BIP-Anteil von VC noch bei nicht wahrnehmbaren 0,02 Prozent.

Allerdings konnte Österreich so wie auch andere Länder im Zuge des durch die Nullzinspolitik der Zentralbanken ausgelösten Booms von einer Steigerung der VC-Aktivität profitieren. In den kommenden Jahren wird sich zeigen, wie nachhaltig sich VC in Gesellschaft und Wirtschaft etablieren konnte. Daher: „Even turkeys can fly in a high wind.“

. . . im eigenen Land

VC in Österreich ist vor allem auf die Frühphase des Unternehmenslebenszyklus fokussiert – von der Gründung bis zur sogenannten Series-A und vielleicht noch bis zur Series-B-Finanzierungsrunde, zu der die Unternehmen mitunter bereits mit 100 Millionen Euro bewertet werden. Und in dieser frühen Phase gilt ein weiterer von Kleiners Aphorismen: „Invest in people, not just products.“ In der ganz frühen Phase der Unternehmen sind es vor allem die Gründer, die den Wert ausmachen und auf die VCs ihre Investments setzen.

Eugene Kleiners Erkenntnisse haben somit auch im Österreich von heute Gültigkeit. Es wäre schön zu sehen, dass auch sein unternehmerischer Geist hierzulande mehr Menschen zum Unternehmertum inspirieren könnte.

E-Mails an:debatte@diepresse.com

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.05.2023)