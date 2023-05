Was Frauen tun müssten, um endlich mehr zu verdienen

Einkommen von Frauen liegen unter jenen der Männer. Zum Teil sind die Gründe dafür bekannt. Kaum erforscht ist der Einfluss des Verhaltens bei der Jobsuche. Nun gibt es eine Studie.

Frauen verdienen weniger als Männer, das ist eine Tatsache. Je nach Betrachtungsweise sind es 18,8 Prozent (das sagt die Statistik Austria) oder 11,3 Prozent (das sagt das Wifo). Wichtig ist dabei, zwischen dem unbereinigten und dem bereinigten Lohnunterschied zu unterscheiden. Ersterer vergleicht die durchschnittlichen Stundenverdienste, im Fall der Statistik Austria sogar ausschließlich in der Privatwirtschaft. Faktoren wie Beruf, Branche, Position und Arbeitszeit werden ausgeklammert, weshalb der Wert stark verzerrt ist und wenig aussagt.

Bereinigt man die Daten um solche Variablen, schrumpft der Lohnunterschied drastisch: Laut Wifo auf 6,4 Prozent. Das ist für Wissenschaftler der „unerklärte Rest“ der Lohnschere, über dessen Gründe nur spekuliert werden kann. Als möglicher Grund wird immer wieder genannt, dass Frauen sich beispielsweise in Lohnverhandlungen anders verhalten als Männer und seltener mehr Gehalt fordern. Auch Diskriminierung seitens der Arbeitgeber in Bezug auf Löhne und Gehälter sowie auf Aufstiegschancen im Unternehmen fällt in diese Kategorie.

Doch oft bleibt es bei Spekulationen, diese „Blackbox“ im Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern ist wenig erforscht.