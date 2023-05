Die Grünen im Vorwahl-Dilemma

Die Grünen wollen ihr Profil für linke Stammwähler schärfen und Projekte ins Ziel bringen, aber nicht die Koalition aufs Spiel setzen. Wo steht die Partei drei Jahre nach ihrem Höhenflug?

Werner Kogler will es so nicht sagen, aber an diesem Dienstagvormittag im Wiener Filmquartier ist klar: Mehr als ein Jahr vor dem regulären Ende der Legislaturperiode befindet sich das Land im Vorwahlkampf, so auch die Grünen. Die Opposition drängt seit Monaten auf Neuwahlen, die Koalitionspartner grenzen sich mit voneinander ab; die ÖVP mit Ansagen gegen Zuwanderung und für den Verbrennungsmotor, die Grünen mit vorsichtigen Ampel-Ansagen und – nicht paktierten – Forderungen nach Millionärssteuern und dergleichen.

Jetzt stellte der kleinere Koalitionspartner auch organisatorisch die Weichen: Nachdem man drei Jahre ohne diese Funktion ausgekommen war, wurde die Kärntner Parteichefin und Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer als neue Generalsekretärin vorgestellt – nicht zuletzt als Ansage an Kernwähler in einer Zeit mauer Landtagswahlergebnisse und gesunkener Umfragewerte. Nach einer sechsjährigen Achterbahnfahrt mit Parlaments-Aus und Wiedereinzug, mit Regierungseintritt, Corona- und Teuerungskrise: Wie steht es um die Partei Werner Koglers zum Start des Vorwahlkampfes?