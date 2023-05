Planlicht leuchtet in die Welt hinaus

(c) Wieland

Planlicht ist ein Mittelständler, „aber wir sind in der ganzen Welt vertreten“, sagt Felicitas Kohler. Tirols bester Familienbetrieb entwickelt und produziert hochwertige Leuchten.

Für Felicitas Kohler, der Chefin von Planlicht in Vomp, war schon in ihrer Jugendzeit ziemlich klar, dass sie einmal das Unternehmen ihres Vaters übernehmen möchte. Daher ist sie auch praktisch ohne Umwege nach der schulischen Ausbildung in den Familienbetrieb gekommen, den ihr Vater 1986 gegründet hat. „Ich bin seit dem Jahr 2000 dort tätig und habe bis jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendetwas verpasst habe. Ich habe vieles gesehen und vieles dazugelernt.“

Gestartet ist Planlicht als reiner Handelsbetrieb. Kohlers Vater hat am Anfang mit Leuchten von vielen italienische Marken gehandelt und ab Mitte der 1990er-Jahre ein eigenes Produktportfolio entwickelt und produziert. „Handeln ist zwar schön, aber im Grunde genommen bin ich immer vergleichbar“, sagt Kohler über den Schwenk. Mit einem eigenen Portfolio dagegen könne man seine Ideen umsetzen und Innovationen ausleben.

„Für uns ist es wichtig, das Licht zu verkaufen und weniger das Drumherum. Wir sind sehr geradlinig, sehr schlicht, sehr architektonisch“, sagt Kohler. „Uns geht es darum, dass das Licht für den Menschen, der damit arbeitet, richtig ist.“

Klare Übergabe

Vor zehn Jahren war es so weit: 2013 übernahm Felicitas Kohler vom Vater die Geschäftsführung des Familienbetriebs. Es war eine klare Übergabe. „Ich wäre nie doppelt gefahren“, sagt Kohler. „Erste und zweite Generation – da ist es für die nachfolgende Generation schwierig, sich zu behaupten, wenn immer die schützende Hand über einem liegt. Ich will nicht sagen, dass ich vieles besser oder schlechter mache, aber ich mache es halt anders. Und das ist wichtig, dass man die nächste Generation auch tun lässt – mit allen Fehlern, allen Erfolgen und Misserfolgen.“

Kohler war nach der Übergabe nicht allein. Sie hat das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Mann weiter aufgebaut: „Das hat bis jetzt super funktioniert.“ Kohlers Mann verantwortet den betrieblichen Bereich, sie leitet den Vertrieb und ist kaufmännische Geschäftsführerin.

Planlicht hat 160 Beschäftigte. „Wir sind ein Mittelständler – aber wir sind auf der ganzen Welt vertreten“, sagt die Chefin. In der Zentrale in Vomp entwickelt und produziert Planlicht hochwertige Leuchten, die als Einzellösungen oder Lichtsysteme international zum Einsatz kommen.

Einen starken Fokus legt Planlicht auf öffentliche Bauten wie Kindergärten, Schulen, Büros, aber auch Hotels und Shops. Planlicht ist überall, wo sich viele Menschen aufhalten. „Wir planen ein Projekt von A bis Z, sind sehr flexibel und können individuell auf die Kundenbedürfnisse eingehen.“

Kernmärkte sind Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien. Verkaufsniederlassungen hat Planlicht in Deutschland, Frankreich und Finnland.

„Meine Vision für die Planlicht ist, dass wir langfristig zu den oberen fünf in unserem Bereich gehören“, sagt Kohler. Daher ist sie vor kurzem einen Produktionsschritt gegangen und hat 2021 in Murau, in der Steiermark, die „Planfactury“ gegründet – eine 100-Prozent-Tochter der Planlicht.

Dort betreibt Kohler mit 30 Beschäftigten Metallverarbeitung und Pulverbeschichtung und die Montage von komplexen mechanischen und elektrischen Baugruppen. Warum sie von Tirol ins 300 Kilometer entfernte Murtal gewechselt ist? Am Standort Vomp hat Kohler keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr. „Irgendwo neu zu bauen, ist in Tirol teuer, und Arbeitskräfte zu finden, ist ganz schwer. Das geht in der Steiermark leichter.“