Die Regierung würde sich lieber weiter im Kreis drehen, als Österreich aus der Klimakrise zu führen, so die Aktivisten. Auch Wissenschaftler unterstützten wieder den Protest.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Letzten Generation haben ihre Proteste in der Bundeshauptstadt auch am Mittwoch fortgesetzt und zwei Kreisverkehre blockiert. Am Praterstern und am Verteilerkreis stoppten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Verkehr. Unterstützt wurden sie von einer Gruppe an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der "Scientists for Future". Mit einer "Street Lecture" erklärten die Experten, "weshalb die Aktionen der letzten Generation in unser aller Interesse sind".

"Raus aus dem Kreisverkehr", so die Forderung der Aktivisten an die Bundesregierung. Diese würde sich nämlich lieber weiter im Kreis drehen, als Österreich aus der Klimakrise zu führen. Die Letzte Generation fordert als erste, sofort wirksame Schutzmaßnahmen Tempo 100 auf der Autobahn und den Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen. Nach Angaben der Polizei waren gegen 8.30 Uhr alle Blockaden aufgelöst und der Verkehr floss wieder.

(APA)