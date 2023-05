Komponistinnen im Fokus

Glass Marcano. Die venezolanische Dirigentin leitet den Festakt am 10. 9. (c) Andreina Flores.

Das Internationale Brucknerfest Linz findet vom 4. September bis 11. Oktober statt.

Als Interpretinnen bejubelt, als Musen und Mäzeninnen hochgeschätzt – Frauen spielten in der Entstehung von Musik stets eine wichtige Rolle. Doch das schöpferische Talent wurde ihnen über Jahrhunderte abgesprochen. Das Internationale Brucknerfest Linz möchte dies im wahrsten Sinn des Wortes „aufbrechen“: „Aufbruch. ,Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan‘“.

Dieses Zitat aus Goethes „Faust“ hat man sich heuer als Motto gewählt. Komponistinnen aus der Zeit von Namensgeber Anton Bruckner, aber auch aus anderen Epochen sollen im Mittelpunkt stehen, auch in ihrer Funktion als Vorkämpferinnen. Vom 4. September bis 11. Oktober sind Sinfonien, Klavierwerke, Kammermusik, Messen und vieles mehr aus Frauenhand im Brucknerhaus Linz, im Mariendom, im Alten Dom und in der Pfarrkirche Ansfelden sowie in der Stiftsbasilika St. Florian und bei Stadtspaziergängen zu hören. „Das Motto ,Aufbruch‘ steht für das Aufbrechen solch patriarchaler Strukturen und anderer überkommener Denkmuster, aber auch für den Aufbruch hin zu ,neuen Ufern‘, an denen wir solche Denkmuster hoffentlich endgültig hinter uns lassen werden“, sagt Brucknerhaus-Intendant und Festivalleiter Dietmar Kerschbaum. „Wie absurd die Meinung ist, Frauen fehle es an der Begabung zu schöpferischer Kreativität, beweisen die Werke all jener Komponistinnen, die beim diesjährigen Brucknerfest erklingen.“

Pionierinnen. Amy Beach beispielsweise gilt als erste amerikanische Frau, die eine Sinfonie schrieb. Von ihr wird man jene in e-Moll hören, die den Titel „Gaelic“ trägt und von den Prager Symphonikern unter Eugene Tzigane gespielt wird. Markus Poschner und das Bruckner Orchester Linz haben ihrerseits eine Sinfonie der Kroatin Dora Pejačević und die erste Sinfonie der Afroamerikanerin Florence Price gewählt. Mit der Dirigentin Han-Na Chang wird das Bruckner Orchester Linz außerdem die Messe in D-Dur der Britin Ethel Smyth spielen.

Eine der wenigen, die sehr wohl schon zu Lebzeiten zu Ruhm kam, war Emilie Mayer, auch als „weiblicher Beethoven“ apostrophiert. Beim Brucknerfest wird ihre siebente Sinfonie von Le Cercle de l’Harmonie gespielt. Ihre erste Sinfonie präsentiert das Orchester Wiener Akademie unter Martin Haselböck. Inspirationsquelle und eigenständige Komponistin zu sein, vereinte Clara Schumann in sich. Pianist Kit Armstrong wird Musik von ihr spielen, Yefim Bronfman Bezüge zu ihr herstellen. Neben Werken aus der Zeit der Romantik und der frühen Moderne, aber auch aus dem Mittelalter gibt es auch zeitgenössische Musik, darunter eine Uraufführung von Elena Firsova mit dem Bruckner Orchester Linz und dem sonic.art Saxophonquartett.

Zahlreich sind jedenfalls jene im Programm des Brucknerfests vorkommenden Musikerinnen, die Vorreiterinnen und Pionierinnen waren. So wurde Louise Farrenc 1842 am Pariser Konservatorium als europaweit erste Frau zur Klavierprofessorin ernannt; Elfrida Andrée war 1861 die erste Frau, der es in Schweden gestattet wurde, als Organistin zu arbeiten; Amanda Röntgen-Maier erhielt 1872 als erste Frau ein Diplom der Königlichen Musikakademie in Stockholm, und Florence Price schließlich gelang es als erster Afroamerikanerin, in den USA eine Karriere als Komponistin zu machen, wobei sie stark gegen rassistische Ressentiments ankämpfte.

Rund um diesen Konzertreigen bietet man ein wissenschaftliches Symposium an, das in Kooperation mit dem Anton Bruckner Institut, der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz und der Universität für Weiterbildung Krems abgehalten wird: „Femmes musicales – Frauen in der Musik des 19. Jahrhunderts“. Darüber hinaus wird das Thema des Brucknerfests Linz auch in die Straßen getragen. Bei Stadtspaziergängen kann das Publikum „Linzer Ladies“ verfolgen, an vier Tagen stehen ebenso viele Linzer Künstlerinnen im Zentrum. Ihre Werke werden bei Kurzkonzerten von Studierenden der Anton Bruckner Privatuniversität präsentiert.