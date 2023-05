Den Bauern am Semmering geht das Wasser aus, sind die ÖBB Schuld?

Immer mehr Bauern in der Region Semmering geht das Wasser aus. Sie machen den Bau des Semmering-Basistunnels verantwortlich, die ÖBB sieht den Klimawandel als Auslöser.

Seit mehreren hundert Jahren gibt es in Raach am Hochgebirge, südlich von Gloggnitz am Semmering, einen Brunnen. Versiegt ist er noch nie: bis jetzt. Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, seit der Brunnen das letzte Mal Wasser geführt hat.

Für Grundbesitzer Erwin Haider ist das Versiegen des Brunnens eine Existenz-bedrohende Katastrophe. Er braucht das Wasser dringend, um seine Rinder zu tränken. „Ich kann oft gar nicht schlafen“, klagt Haider gegenüber der „Presse“, „Alle paar Tage schaue ich hinunter, aber es ist kein Tropfen drinnen.“ Das Wasser für seine Tiere kommt mittlerweile aus einem Schlauch, der an die Gemeinde-Wasserleitung angeschlossen ist.