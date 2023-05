Haydnregion Niederösterreich

Großes Oratorium „Tobias"

„Die Heimkehr des Tobias“, eine Vertonung des alttestamentarischen Stoffes, gehört zum Bedeutendsten, was Haydn an geistlicher Musik geschaffen hat. Starbariton Adam Plachetka und die israelische Sopranistin Shira Patchornik, führen ein Ensemble an, dass das Publikum mit den Arien, Chor- und Orchestersätzen ins Staunen versetzen wird.

GEWINNEN SIE 2 TICKETS!

Großes Oratorium „Tobias“ von Joseph Haydn Samstag, 24. Juni 2023, 19.30 Uhr Pfarrkirche Bruch an der Leitha

2460 Bruck an der Leitha Detailinformationen zum Stück finden Sie hier.

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.