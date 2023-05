Geld vergeben ohne Vorgaben: Wiens Problem mit Förderungen

Wien vergibt jährlich hunderte Millionen Euro an Subventionen. Oft ohne Vorgabe, was mit dem Geld überhaupt erreicht werden soll.

Es ist schon wieder passiert. Der Stadtrechnungshof Wien hat grobe Missstände im Wiener Magistrat aufgedeckt. Diesmal im Integrationsbereich der Stadt, konkret im Bereich der Subventionen.

Die Initiative „Start Wien“, die neu zugewanderte Menschen und ihre Integration in Wien unterstützen soll, bekommt jährlich 840.000 Euro. Das ist ein wichtiges Anliegen. Dafür muss Geld vorhanden sein.

Es zieht sich aber wie ein roter Faden durch den Förderdschungel der Stadt: Wien vergibt oft Unsummen, ohne zu kontrollieren, ob dieses Geld effizient eingesetzt ist. Also, ob der massive Einsatz von Fördermitteln überhaupt den gewünschten Effekt hat.

Keine Zielvorgaben für 840.000 Euro

Den fast skurril anmutenden Grund dafür sieht man beispielsweise an dem aktuellen Prüfbericht des Stadtrechnungshofes („Die Presse“ berichtete). Es gibt keine Zielvorgaben, was mit diesen 840.000 Euro jährlich überhaupt erreicht werden soll.

Die Stadt schüttet also Geld in eine Initiative und klinkt sich dann aus. Damit bleibt nicht nur die Effizienz dieser Maßnahme offen. Ohne konkrete Zielvorgaben gibt es auch keine Möglichkeit Schwachpunkte zu entdecken und zu beseitigen. Die Neos haben am Mittwoch angekündigt, mit diesem Erbe des früheren SPÖ-Ressorts aufzuräumen. Sie haben noch viel Arbeit vor sich.