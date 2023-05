Wer ganz allein sein will, bucht die Privatinsel

Drucken

Hauptbild • Sechs Inseln und drei Lagunen umfasst das Bawah-Atoll, ideal zum Schnorcheln, Paddeln, Tauchen. • Beigestellt.

Im Südchinesischen Meer von Indonesien, eine Flugstunde von Singapur entfernt, hat seit 2018 das Inselresort Bawah Gestalt angenommen.

Nach etwa einer Stunde Flugzeit hält der Kopilot des Wasserflugzeugs ein kleines Schild hoch: „10 minutes to paradise“ steht da zu lesen – eine obligate Fotooption für die kleine Reisegruppe in der Kabine und zugleich, wie sich herausstellen wird, höchstens im Garten-Eden-Sinn eine Übertreibung. Außerdem für alle Anwesenden nur die erste von unzähligen Möglichkeiten, ein perfektes Erinnerungsbild zu schießen, bis man endlich die Kamera oder das Smartphone zufrieden weglegt und sich einfach auf das entschleunigte, jeder Alltagsrealität enthobene Inselleben einlässt.

„Es dauert immer ein paar Tage, bis unsere Gäste wirklich vom Bawah-Spirit aufgenommen werden“, sagt einer der Mitarbeiter im Hospitality-Team, das den Gästen jeden Wunsch von den Augen ablesen soll und das Wort „nein“ bei Anfragen gleich welcher Art tunlichst meidet.

Die Anreise führt für die meisten, die hierherkommen, über den Hub Singapur mit einer Fähre weiter in das indonesische Batam, wo der Inlandsflug nach Bawah beginnt: Die größte in einem Atoll aus sechs Inseln, die miteinander drei Lagunen umspannen;

Auf der Privatinsel Elang, Teil von Bawah, stehen sechs Villen: Die Insel lässt sich allerdings nur als Ganzes buchen. Beigestellt.

ein winziger Fleck auf der Landkarte und Teil der etwa 250 Anambas-Inseln im Südchinesischen Meer, auf denen insgesamt gerade einmal 47.000 Menschen leben. Die Inseln liegen weit auseinander, sind dünn besiedelt und machen einen winzigen Teil des 270-Millionen-Einwohner-Landes Indonesien aus. Java, Sumatra, Bali, Borneo, die Namen dieser Inseln kennt man schon eher; der Anambas-Archipel ist allerdings auch vielen Indonesiern nicht geläufig.

„Das hat aber auch mit einer Neuorganisation der Verwaltungseinheiten zu tun, die zu einer Umbenennung führte“, weiß der 40-jährige Jerry Winata, der die Anambas Foundation leitet und häufig von Bawah aus seinen Tätigkeiten nachgeht – dazu aber später mehr. Dass seit letztem Jahr wieder und erstmals im Jahr 2018 Gäste in die Bawah Reserve reisen können, geht auf einen Segeltörn des in Singapur lebenden Unternehmers Tim Hartnoll zurück: Als er auf Bawah stieß, erkannte er in dieser kleinen Konstellation sofort ein Inselparadies, das er erwerben und für eine exklusive touristische Nutzung vorbereiten wollte.