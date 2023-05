Inseln zu verkaufen: Irans Regime sucht neue Einnahmequellen

Ein Regierungsbeamter schlug vor, Inseln im Persischen Golf zu verkaufen, um die Pensionskassen zu füllen. Er wurde gefeuert.

Im Iran will ein hoher Regierungsbeamter zwei Inseln im Persischen Golf verkaufen, um mit dem Erlös die Renten zu sichern. Der Beamte wurde entlassen, doch seine Forderung zeigt, wie schlecht es um die iranischen Staatsfinanzen steht. In Teheran wird nicht nur der Verkauf von Inseln erwogen: 19 historische Stätten sollen an private Nutzer versteigert werden, um die Staatskasse zu füllen.

Inflation bei rund 50 Prozent

Der Iran besitzt riesige Vorräte an Öl und Gas, doch westliche Sanktionen wegen des iranischen Atomprogramms sowie Korruption und Misswirtschaft treiben das Land immer tiefer in die Krise. Die Inflation lag Ende Februar bei 48 Prozent – seitdem veröffentlicht die Regierung keine Zahlen mehr. Offenbar will sie das Ausmaß der Geldentwertung geheim halten. Die „Financial Times“ meldet unter Berufung auf Experten, die Inflationsrate sei im März weiter gestiegen. Die Landeswährung Rial hat seit Jahresbeginn rund 30 Prozent gegenüber dem Dollar eingebüßt.