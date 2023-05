Tunesiens hilfloser Umgang mit Schwarzafrikanern

Die Regierung in Tunis hat Subsahara-Afrikaner zum Feindbild erklärt. Viele von ihnen verlassen das Land in kleinen, seeuntauglichen Booten; die Opferzahlen steigen. Legale Wege, nach Europa zu gelangen, gibt es kaum.

Die Leichenhalle der tunesischen Küstenstadt Sfax ist überfüllt mit den Körpern Ertrunkener. Jeden Tag sterben hier Menschen beim Versuch, das Mittelmeer Richtung Europa zu überqueren: Tunesien ist das wichtigste Transitland für Menschen aus der Elfenbeinküste, Ghana, Gambia, Mali und dem Sudan. Von 40.000 Migranten, die dieses Jahr Italien erreicht haben, legten mehr als die Hälfte aus tunesischen Häfen ab.

Die Regierung in Rom sieht daher dringenden Handlungsbedarf – und will 100 Millionen Euro an das von Präsident Kais Saied autoritär geführte Land zur Verfügung stellen, um – so die offizielle Version – die am Boden liegende Wirtschaft zu stabilisieren. Vor allem aber sollen die finanziellen Mittel Druck auf die Regierung ausüben, Migranten an der Überfahrt zu hindern.