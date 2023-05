"Beau is Afraid": Auch Hiob kann ein Held sein

Beau (Joaquin Phoenix, Mitte) wiegt sich nie in Sicherheit, denn unverhofft kommt oft in „Beau is Afraid“.

Ein alternder, ängstlicher Versager wird vom Schicksal schikaniert: Ist das der Stoff für ein Kino-Epos? Ari Asters „Beau Is Afraid“ zeigt: Ein besserer als so manche Superheldensaga.

Beau hat Angst. Aber wovor? Oder anders gefragt: Wie könnte der von Joaquin Phoenix verkörperte Protagonist in Ari Asters neuer, außergewöhnlicher Albtraumkomödie denn keine Angst haben? Stoßen ihm doch ausnahmslos Dinge zu, die wohl jeden vor Schock erstarren ließen – in einer Welt, die es auf ihn abgesehen hat.

Aber der Reihe nach: Wie schafft es der alternde Beau sicher auf die andere Straßenseite, um Wasser zu kaufen? Hat seine Wohnung denn kein fließendes? Warum braucht er es überhaupt? Weil er seine neuen Medikamente nie trocken zu sich nehmen darf. Und was ist nun so schwer daran, die Straße zu überqueren? Jemand hat Beaus Schlüssel gestohlen, als er . . . Egal, das würde zu weit führen. Also: Tür offen lassen, rüber ins Geschäft, Wasser kaufen. Kinderspiel. Denken wir. Unsere Nachbarschaft wird ja auch nicht von wild gewordenen Junkies beherrscht!

Vom Shop aus beobachtet Beau panisch, wie die Suchtler in seine Wohnung eindringen. Als die irre Gang seine Bude noch unbewohnbarer verlässt, als sie es davor schon war, versucht der Pechvogel erst einmal, seine Mutter anzurufen. Ein Fremder hebt ab. Und sagt, er hätte eine Frau in Beaus Elternhaus gefunden, deren Kopf von einem Kronleuchter zerquetscht wurde. Nicht das letzte Mal in diesem Film zoomt die Kamera langsam an das angsterfüllte Gesicht der Hauptfigur heran. Beau ist schon wieder völlig fertig.

Vielleicht hilft ein Beruhigungsbad! Beau schließt die Augen. Es tropft auf ihn herab. Der Schweiß eines Junkies, der sich an der Decke über ihm festhält! Beide starren sich voller Furcht gegenseitig an. Als den Unbekannten eine Spinne beißt, stürzt er auf den Badenden. Nach wildem Gerangel sprintet Beau entblößt und entsetzt auf die Straße. Und wird dort angefahren. Plötzlich sticht ein wahnsinniger Nackter auf ihn ein. Das Blut spritzt, ein Massaker. Schwarzblende.

Absurder Plot, grausamer Gott

So weit die ersten 40 Minuten von „Beau Is Afraid“. Atemlos rasen sie an uns vorbei, in einem dreistündigen Film, der seinen Protagonisten von einer aberwitzigen Situation in die nächste katapultiert – in Form einer nicht enden wollenden Panikattacke. Ein wenig erinnert dies an den Netflix-Großstadt-Thriller „Der schwarze Diamant“, in dem sich ein spielsüchtiger Unglücksritter in ein eskalierendes Angstschweiß-Martyrium hineintheatert. Doch anders als dort besitzt Beau keinerlei Handlungsmacht: Alltägliches verkettet sich ganz ohne sein Zutun zu einer Lawine aus Katastrophen. Er ist Spielball eines Schicksals, das es eh nie gut mit ihm meinte.

Der 36-jährige Regisseur Aster spielt seinen Figuren gern übel mit. Seine ersten beiden Langfilme können im weitesten Sinn dem Horrorgenre zugezählt werden, sorgten aber aufgrund ihrer psychologischen Komplexität und ästhetischen Eigenwilligkeit auch abseits davon für Aufsehen. Vor allem der mulmige Sonnwend-Schrecken von „Midsommar“ (2019) überzeugte Kritik und Publikum gleichermaßen, er etablierte Aster als einen der prominentesten Nachwuchs-Autorenfilmer der USA. In seiner dritten Arbeit greift der New Yorker nun den Paranoia-Faden eines frühen Kurzfilms („Beau“, 2011) neu auf – und spinnt ihn ins Extrem.

„Beau Is Afraid“ lässt sich gar keinem Genre mehr zuordnen. Und wirkt wie eine böse Parodie klassischer Heldenerzählungen Hollywoods. Meist werden Hindernisse, die diese ihren Heroen in die Bahn werfen, von selbigen mehr oder minder gekonnt gemeistert. Am Schluss stellt sich wieder Normalität ein – und alle sind schlauer als zuvor. Beau hingegen präsentieren sich Herausforderungen nicht als Chance, daran wachsen zu können, auch nicht als Steilvorlage für Allmachtsfantasien (wie im Actionfilm), sondern – im Gegenteil – als Bestätigungen seiner Ohnmacht. Und der absurde Plot als ein[THFW4] grausamer Gott.

Ein „jüdischer Herr der Ringe“?

„Beau Is Afraid“ hat etwas von einem fiesen Witz mit lang vorbereiteter Pointe: Die Hauptfigur steigt hier nach langem, teilweise grotesk-komischem Leiden nicht heroisch aus der Asche, sondern säuft kläglich ab. Wo sich Power-Performer Phoenix als „Joker“ (2019) noch von einer randalierenden Menge als Rächer der Entrechteten abfeiern ließ, wird er hier irgendwann einem pöbelnden Publikum zum Fraß vorgeworfen. Das Meta-Finale führt das ewige Opfer Beau in ein Kino, das als Gerichtssaal dient: Auf der Leinwand werden Szenen aus dem bisherigen Film wie Beweisstücke für die Anklage abgespielt.

Ganz schön selbstreflexiv! Damit reiht sich Aster – der augenzwinkernd meinte, sein Film sei ein „jüdischer ,Herr der Ringe‘“ – in eine Tradition tragikomischer Selbstbespiegelung ein, von Woody Allen bis Charlie Kaufman. (Passenderweise spielt eine dominierende Terror-Mutter eine wichtige Rolle in „Beau Is Afraid“.) Und Beaus Spießrutenlauf ist bei aller Absurdität wohl immer noch näher am Lebensgefühl vieler Menschen als so mancher Marvel-Blockbuster. Zuschauer brauchen also keine Angst zu haben. Außer davor, nach diesem filmischen Marathon geschlaucht zu sein. Oder in Asters Wimmelbildern etwas zu verpassen. Wo „Beau Is Afraid“ sonst schon keine lehrreiche Botschaft hat, könnte das eine sein: nochmal ansehen!