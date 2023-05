Weil sein Vater Ronnie Leitgeb in den Neunzigerjahren Österreichs Tennisstar Thomas Muster betreute, sah Sohn Florian schon in Kindertagen die weite Welt. Ein Blick zurück.

Wer in den vergangenen 30 Jahren mit dem österreichischen Tennis zu tun hatte, der kam unter Garantie irgendwann mit Ronnie Leitgeb in Berührung. Der Niederösterreicher erlangte in den Neunzigern als Trainer und Manager von Thomas Muster Bekanntheit.

Er war Daviscup-Kapitän, später ÖTV-Präsident und zog als Turnierdirektor von St. Pölten bis Pörtschach die Fäden. Im Februar 2022 verstarb der „Muster-Macher“ im Alter von 62 Jahren völlig überraschend und viel zu früh.

Nun ist es Sohn Florian, der die Agentur Champ Events leitet und wie dieser Tage in Mauthausen als Turnierdirektor eines Challengers auftritt. Der Name Leitgeb sei „Türöffner und Bürde“, erklärt der 30-Jährige im „Presse“-Interview.

In die Fußstapfen seines Vaters wolle er gar nicht erst versuchen zu treten. „Die sind zu groß. Ich werde eher keine Nummer eins der Welt herausbringen.“ Da sei es schon sinnvoller und realistischer, „meine eigenen Spuren zu hinterlassen“.