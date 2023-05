Thiem in Mauthausen souverän ins Viertelfinale

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist ohne Probleme ins Viertelfinale des ATP-100-Challengers in Mauthausen eingezogen.

Der topgesetzte 29-Jährige gewann am Mittwoch gegen den Argentinier Federico Delbonis mit 6:1,6:4. Thiems nächster Gegner ist der Kroate Dino Prizmic, der in seinem Achtelfinale beim Stand von 7:5,4:0 von der Aufgabe des als Nummer 7 gesetzten Schweizers Leandro Riedi profitierte. Der 17-jährige Prizmic liegt im ATP-Ranking auf Platz 330.

Thiem, derzeit Nummer 96 der Welt, gelang bei regnerischen Bedingungen gegen den Weltranglisten-220. mit seiner ersten Möglichkeit das Break zum 2:0. Kurz darauf sorgte der Niederösterreicher mit dem Break zum 4:0 für die Vorentscheidung im ersten Satz. Thiem machte im Gegensatz zu Delbonis weniger Fehler, überzeugte teilweise mit wuchtigen Schlägen und nutzte seine Chancen eiskalt. Im zweiten Durchgang gelang dem früheren US-Open-Sieger das entscheidende Break zum 3:2 dank eines Doppelfehlers von Delbonis. Sollte Thiem in Oberösterreich den Titel holen, könnte er in der Weltrangliste in die Top 70 klettern.

Zuvor hatte bereits Filip Misolic den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Der Kitzbühel-Finalist des Vorjahres besiegte den Rumänen Marius Copil mit 7:5,6:3 und trifft nun auf den Argentinier Facundo Bagnis. Dieser verhinderte ein Österreicher-Duell von Misolic gegen Gerald Melzer mit einem 6:4,4:6,6:3-Sieg. Das Match war wegen Regens nach dem zweiten Satz einige Zeit unterbrochen worden. "Ich habe wirklich gut gespielt, aber manchmal fehlt noch die letzte Konstanz. Das muss in den nächsten Runden besser werden, dann ist noch einiges möglich", sagte Misolic.

