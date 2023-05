Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Den Bauern am Semmering geht das Wasser aus, sind die ÖBB Schuld? Immer mehr Bauern in der Region Semmering geht das Wasser aus. Sie machen den Bau des Semmering-Basistunnels verantwortlich, die ÖBB sieht den Klimawandel als Auslöser. Mehr dazu.

Russland gibt Schwierigkeiten bei Ukraine-Invasion zu: Der russische „Militäreinsatz" in der Ukraine gestaltet sich nach den Worten von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow "sehr schwierig". Die ukrainische Armee will die russischen Truppen bei Bachmut stellenweise um bis zu zwei Kilometer zurückgedrängt haben - auch Wagner-Chef Prigoschin warnt nun vor einer Einkesselung. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Genossen, hört die Signale, auf zum Stichwahlgefecht! Seit Mitternacht ist Wahlschluss, die SPÖ-Befragung ist zu Ende. Bis klar ist, wer wie viele Stimmen erhalten hat, wird aber noch einige Zeit vergehen. Erst am 22. Mai wird das Ergebnis bekannt gegeben. Wenn dabei keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent erhält, ist man danach auch nicht viel schlauer. Philipp Aichinger in der Morgenglosse.

ÖH-Wahlen gehen zu Ende: Ebenfalls zu Ende, aber erst heute Nachmittag, gehen die dreitägigen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH). Rund 346.000 Studenten waren aufgerufen, ihre Vertreter für die kommenden beiden Studienjahre zu wählen. Am Mittwochabend hatten rund 16 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Der Kampf um die Vorherrschaft auf Wiens Straßen wird heiß: Die orangefarbenen Outfits der Essenszusteller von Lieferando, die Fahrradboten von Foodora in ihrer rosa Garnitur, sie haben sich in das Wiener Stadtbild eingeprägt. Künftig kommt eine dritte Farbe hinzu. Seit dieser Woche liefern in Wien auch blau eingekleidete Fahrer des finnischen Unternehmens Wolt Essenbestellungen aus. Mit dem neuen, finanziell potenten Konkurrenten kocht der Wettbewerb um einen Milliardenmarkt neu auf. Mehr dazu.

Warum Frauen immer noch weniger verdienen - und was sie dagegen tun können. Bewerben sich Frauen einfach um die falschen Jobs? Das legt zumindest eine neue Studie von zwei deutschen Forschern nahe. Andererseits sind Frauen heute oft besser gebildet als ihre Partner. Was hat das für Folgen? Über Frauen und Mütter in der Erwerbswelt geht es im Podcast.

Österreich kämpft beim Song Contest um sein Finalticket: Heute Abend wird es ernst für das österreichische Duo Teya & Salena. Die beiden Sängerinnen müssen sich im 2. Halbfinale des 67. Eurovision Song Contest von Liverpool ihr Finalticket für die Endrunde am Samstag ersingen. Die Chancen für die rot-weiß-rote Combo mit ihrer Nummer "Who the hell is Edgar?" stehen gut, wenn man den Wettbüros glauben darf.