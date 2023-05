Taliban halten an Schulverbot für Mädchen fest

Die Bedingungen erlaubten dies noch nicht, sagte Bildungsminister Habibullah Ara während der Einweihung einer religiösen Schule. Das Bildungsverbot sorgt international und im Land selber für viel Empörung.

Afghanische Mädchen im jugendlichen Alter dürfen auch weiterhin keine Schulen besuchen. Das gab der Bildungsminister der regierenden Taliban in Afghanistan, Habibullah Ara, am Mittwoch bekannt. Die Bedingungen erlaubten dies noch nicht, sagte er während der Einweihung einer religiösen Schule in der nordöstlichen Provinz Panjir.

Seit ihrer erneuten Machtübernahme im August 2021 haben die Taliban in weiten Teilen des Landes die Schulen für Mädchen ab der siebenten Klasse geschlossen. Dabei hatten die militanten Islamisten zuvor die Wahrung von Frauenrechten angekündigt. Ende vergangenen Jahres wurden Frauen jedoch auch von Universitäten ausgeschlossen.

Das Bildungsverbot sorgt international und im Land selber für viel Empörung. Immer wieder gehen Frauen in Afghanistan trotz gewaltsamen Vorgehens gegen ihre Proteste auf die Straße, um gegen die Beschneidung ihrer Rechte zu demonstrieren.

Bei der Frage nach Frauenbildung zeigen sich die Taliban jedoch häufig gespalten. Im vergangenen Jahr hatten sie außerdem zum neuen Schuljahr die Öffnung der höheren Mädchenschulen angekündigt, nur um die Entscheidung am selben Tag wieder zurückzuziehen.

(APA)