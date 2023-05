Frankreichs Problem mit den Osteuropäern

In drei Wochen wird sich beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft erneut zeigen, wie tief die Kluft zwischen den Erwartungen der EU-Beitrittskandidaten und der französischen politischen Linie in dieser Frage noch immer ist.

Sogar ein Logo gibt es schon: mit einer stilisierten Pflanze, aus der verschiedenartige Blüten sprießen, will Führung der Republik Moldau die Europäische Politische Gemeinschaft symbolisieren, deren zweites Gipfeltreffen am 1. Juni in Chişinău stattfinden wird (das erste war im vorigen Herbst in Prag). Die Staats- und Regierungschefs von 47 europäischen Ländern sind eingeladen. Über drei großen Themen sollen sie sich austauschen: „gemeinsame Bemühungen für Frieden und Sicherheit, Energieresilienz und Klimahandeln, und Verbindungen in Europa für einen besser verknüpften und stabileren Kontinent."

Das klingt verschwommen. Und so ist es auch gewollt. Denn je konkreter die politischen Fragen werden, denen sich die vier Dutzend Chefs widmen, desto wahrscheinlicher wird Streit. Die konkreteste politische Frage, über die in Chişinău nicht gesprochen werden wird, lautet: wie geht es mit den EU-Beitrittskandidaten und jenen, die es werden möchten, weiter? Das betrifft konkret die Ukraine, Moldau und Georgien sowie die sechs Westbalkanstaaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien.