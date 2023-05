Angebliche Biografie von Taylor Swift treibt Buchverkäufe hoch

Die Fangemeinde der Musikerin ortet in einem noch nicht erschienen und noch unbetitelten Buch die Memoiren der 33-Jährigen. Und sie bestellen fleißig vor.

Weder Titel noch Autor sind von dem Buch, das im Flatiron-Verlag im Sommer 2023 erscheinen wird, bekannt. Trotzdem ist der Ansturm auf die Vorbestellungen enorm. Der Grund: "Swifties", wie sich die eingeschworene Fangemeinde von Taylor Swift nennt, vermuten hinter der internen Buchbezeichnung "4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023" die Memoiren der Musikerin, wie etwa der "Guardian" schreibt.

Wie kommen sie darauf? Nun ja, die Musikerin ist dafür bekannt, ihre Fangemeinde mit Hinweisen vor Musikveröffentlichungen zu beglücken. Bei dem Buch soll es sich um eine Biografie mit 40 Farbfotos und 544 Seiten handeln. Die Seitenzahl zusammengerechnet - also 5+4+4 - ergibt die Zahl 13. Und das sei bekanntlich ja die Glückszahl der Sängerin. Da kann ja nichts schief gehen.

Zweiter Hinweise: Das Erscheinungsdatum des Buches am 9. Juli. Dieses Datum wird im Song "Last Kiss" erwähnt. Dieses Lied befindet sich auf dem drittel Album "Speak Now". Am 7. Juli wird dieses erneut veröffentlicht, allerdings unter "Taylor's Version". Die Musikerin veröffentlicht nämlich sechs Alben neu, die zuvor unter der dem Label Big Machine von Musikmanager Scoot Braun aufgenommen wurden und mit dem sie sich im Rechtsstreit befand.

Rätsel wird am 13. Juni gelöst

Und zu guter Letzt: Die Musikerin hatte zur Ankündigung des Albums auf Social Media die Anrede "Dear reader" verwendet. Das alles reicht, um die Spekulationen anzuheizen. Auf Tiktok hat der Hashtag #TaylorSwiftBook mehr als eine Million Aufrufe verzeichnet.

Ob die "Swifties" das richtige Buch vorbestellt haben, wird sich am 13. Juni (hier wieder die Glückszahl 13) zeigen, dann werden Titel und Autor des Buches bekannt gegeben. So sicher ist Swifts Beteiligung nämlich nicht. Verschiedene Medien spekulieren, dass es sich aufgrund der hohen Auflage von einer Million Exemplare und der kurzen Vorlaufzeit um einen berühmten Autor handeln wird. Dabei könnte es sich aber auch um die südkoreanische K-Pop-Gruppe BTS handeln.

