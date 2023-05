Mit Kunst aufzeigen, was auf dem Spiel steht

Drucken

Hauptbild • Michael Reindel und Vik Bayer verbindet ein gemeinsames Interesse an den Kreisläufen der Natur. • Carolina Frank

Die Klimakrise hat längst den Kunstbetrieb erreicht. Engagement und Verantwortung tun mehr not denn je.

Gletscherschmelze in den Alpen. Massives Fischsterben in Australien. Überhitzte, austrocknende Seen vor unserer Haustür. Frosteinbrüche im Frühjahr. Gefährdete Ernten. Brennende Wälder. Überflutungen. Die Liste der Nachrichten über klimabedingte Probleme, ja Katastrophen wird immer länger, die Proteste werden immer lauter. Die Klimakrise ist längst zum Klimanotstand geworden. Das Thema ist unausweichlich auch in der Kunst angekommen – nicht nur auf individueller Ebene aus eigenem Engagement heraus, sondern auch institutionell, von der Lehre über Veranstaltungen und Konferenzen an den Kunstuniversitäten bis hin zur Programmatik der Ausstellungshäuser. „Es geht darum zu zeigen, was auf dem Spiel steht“, wie es Anna Meyer sagt, die sich in ihrer Malerei seit vielen Jahren mit Fragen wie diesen beschäftigt.

Romana Hagyo & Silke Maier-Gamauf setzen Pflanzen, Erde, Hügel und Menschen zueinander in Beziehung. Romana Hagyo/Silke Maier-Gamauf/Bildrecht

„Das Thema ist auf uns zugekommen. Es ist hochspannend, was sich da gerade ändert“, sagt Ursula Hübner, Professorin für Malerei und Grafik an der Linzer Kunst-Uni. Zumal bei den Studierenden beobachtet sie eine starke Empathie für Dinge, die gefährdet sind.