Wird der Besuch beim Beauty-Doc bald so üblich wie der beim Zahnarzt?

Was es mit sogenannten Tweakments auf sich hat und wieso eine jüngere Generation schon offen für kosmetisch-medizinische Eingriffe ist: zwei Praxisbesuche.

Einigermaßen amüsiert nahm vor Kurzem die Fan- und Weniger-Fangemeinde von Kylie Jenner eine Wortmeldung des Social-Media-Superstars im Interview mit dem Magazin „Homme Girls“ wahr. Die 25-Jährige ließ die Welt da wissen: „Es ist ein Irrglaube, dass ich extrem viele schönheitschirurgische Eingriffe vornehmen ließ und eine besonders unsichere Person bin.“

Ja, räumte Jenner ein, sie habe sich die Lippen schon als Teenager mit Filler verändern lassen, sei aber in dieser Phase immer selbstbewusst gewesen, ein Spaßvogel und „the girl performing for everyone“. Wenn sie Lust auf einen anders geformten Mund hatte und diesem Wunsch nachgab, dann war es am Ende „das Beste, das ich je getan habe“.

Nun mag es müßig sein, sich mit jeder Wortmeldung von Reality-TV-Stars, Kosmetikmilliardärinnen oder Social-Media-Ikonen auseinanderzusetzen.

Prävention. Marie-Theres Kasimir sieht eine offenere Patientengeneration heranwachsen und prophezeit: „Sie werden im Alter sehr gut aussehen.“ Christine Pichler

Jenners Aussage ist aber bezeichnend für eine veränderte Wahrnehmung der kosmetischen Medizin mit ihren immer komplexeren Verästelungen. Allein der Neologismus ­„Tweakments“, eine Neubildung aus „treatment“ und dem Verb „to tweak“ (kneifen, zwicken, zurechtzupfen), weist darauf hin, dass die Grenzen zwischen kosmetisch-medizinischen Behandlungen, minimalinvasiven Eingriffen und irgendwann eventuell einer Schönheitsoperation verschwimmen. Selbst eine sehr junge Generation, der Kylie Jenner angehört, oder die etwas älteren Millennials, heute um die 40, schließen immer öfter nicht für sich aus, leichte Eingriffe vornehmen zu lassen.

„Die Generation der heute um die 40-Jährigen ist mit einem anderen Bewusstsein aufgewachsen. Da ist die Offenheit für das Thema größer“, sagt etwa Marie-Theres Kasimir, Chirurgin und Dermatologin mit eigener Praxis.