Ute Woltron, Autorin der beliebten Gartenkolumne "Gartenkralle" in der "Presse am Sonntag" war Gast unserer Veranstaltungsreihe "Matinee am Sonntag". Im Gespräch mit Friederike Leibl-Bürger, Chefin vom Dienst bei der „Presse“ erzählt sie vom doch recht abenteuerlichen Alltag in ihrem Garten.

Die „Matinee am Sonntag“ ist eine Veranstaltung von uns, der "Presse", für Sie, unsere Leserinnen und Leser, bei der wir zu einem Frühstück und einem Live-Interview zu uns in die Redaktion laden. Seit etwa zwölf Jahren erscheint die „Gartenkralle“ von Ute Woltron wöchentlich in der „Presse am Sonntag“. Die Architektin, Journalistin und vor allem Gärtnerin gibt dort Tipps zum Garteln, erklärt wie man eine Blumenwiese anlegt oder beschäftigt sich mit verschiedenen Pflanzen.

Mehr dazu:

>>> Alle Kolumnen der „Gartenkralle“ von Ute Woltron

>>> Zum Buch von Ute Woltron

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

