Die „großen Fünf“ zukunftsfähiger Häuser

Der Gebäudesektor ist ein zentraler Hebel zur Erreichung der Klimaziele. Dabei kann an verschiedenen Punkten angesetzt werden – von der Planung bis zur Fassadenbegrünung. Ein Blick auf die wichtigsten Stellschrauben.

Das nachhaltigste Gebäude ist jenes, das nicht gebaut wird“, bringt es Peter Engert, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienentwicklung (Ögni), auf den Punkt. Soll also nichts mehr gebaut werden? Das ginge nun doch zu weit – die Aussage zeigt aber deutlich die Verantwortung, die auch Häuslbauer beim Ressourcenverbrauch (mit)tragen.

► Sanierung statt Versiegelung. Statt neu zu bauen, sollte der Fokus auf die Sanierung des Bestands sowie auf Nachverdichtung gelegt werden. „In Gebieten, wo es leer stehende Gebäude gibt, sollte nicht mehr neues Bauland gewidmet werden dürfen“, meint der Geschäftsführer der Ögni. Nicht zuletzt, um endlich die Versiegelung wertvollen Bodens zu bremsen. Denn verbauter Boden kann seine Aufgabe als Kohlendioxidspeicher nicht mehr erfüllen. Zudem kann er Regen schwer aufnehmen und trägt bei Starkregen maßgeblich zu Überschwemmungen bei.

► Smarte Baustellenlogistik. „Der Betrieb von Baustellen ist der zweitgrößte Verursacher von Emissionen“, weiß Maximilian Weigert vom Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft an der TU Wien. Materialien, die aus der Region kommen und just in time zur Baustelle gebracht werden, tragen genauso dazu bei wie Baufahrzeuge und Maschinen, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Aber bis zu 50 Prozent des CO2-Ausstoßes können durch organisatorische Maßnahmen, Einsatz innovativer technologischer Entwicklungen – etwa die Verwendung vorgefertigter Elemente, die die Bauzeit verkürzen – sowie Kompensation eingespart werden, sagt Weigert. Ein weiterer Punkt ist der Verzicht auf Erdarbeiten, gehören doch Bagger zu den größten Emittenten auf Baustellen. Wer etwa den Aushub minimiert, ihn für Gartengestaltung verwenden kann oder nicht weit weg transportieren muss, spart enorm an Ressourcen.

► Rückbau- und Recyclingfähigkeit. „Fällt die Entscheidung gegen einen Keller, kann man eventuell auf Betonfundament oder Bodenplatte verzichten und auf ein Streifenfundament setzen, das gut rückbaubar ist“, erläutert Barbara Bauer vom IBO – Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie – ein Beispiel für den nächsten Punkt zukunftsfähigen Bauens: die Recylingfähigkeit von Material und Bauweise. „Es geht darum, ob und wie die verwendeten Materialien verbunden sind, wie der Boden um das Haus verändert wird“, sagt Bauer. Werde etwa Klebstoff eingesetzt, seien die Teile kaum mehr zu trennen. Im Idealfall sind Gebäude Rohstofflager im Sinn einer Kreislaufwirtschaft.

► Baumaterial und Technik. Holz, Holzplatten, Lehm (siehe Seite F4) oder neuartige Beton- und Zementmischungen für die Bauteilaktivierung – neue Gebäude können so mit eingebauten Wasserschleifen gekühlt und geheizt werden – helfen, die Ressourcen sinnvoll einzusetzen: „Bei der Produktion von Baustoffen hat es bereits eine große Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit gegeben“, sagt Weigert. „Im Idealfall sollten sie so regional wie möglich sein“, ergänzt Bauer. Wärmepumpe, Fotovoltaik oder Hackschnitzel können je nach Region für den Energiebedarf eingesetzt werden, begrünte Dächer und Fassaden helfen gegen Versiegelung und Hitzebildung.

► Architektur. Last but not least sind Größe, Form und Gestaltung eines Gebäudes erheblich für seinen Ressourcenverbrauch verantwortlich. Bedarfsgerechte Größe – jeder nicht genutzte Quadratmeter kostet viel Geld an Material und Wartung –, Flexibilität im Grundriss für veränderte Lebenssituationen, sinnvoll gesetzte, mit Verschattung versehene Fensterflächen und eine energetisch sinnvolle Formensprache wie Quader oder Oval können erhebliche Unterschiede machen.