Briefing

Klaudia Tanners Ukraine-Blockade: Für die Verteidigungsministerin ist es „undenkbar“, dass Österreich die Ukraine während des Krieges bei der Minenräumung unterstützt. Das spieße sich mit Österreichs Neutralität. Tanners Haltung stößt auf Unverständnis: in der Ukraine, in der EU und beim Koalitionspartner. Mehr dazu.

Warum will Österreich nicht beim Entminen helfen? Spielt hier wirklich nur die Neutralität ein Rolle? Klaudia Tanners Haltung könnte mit Umfragen zu tun haben, schreibt Jürgen Streihammer. Österreich könnte der Ukraine wohl helfen, will nur nicht. Der Leitartikel.

Die vielen Pannen der ÖH-Wahl: Mit Serverausfällen und langen Wartezeiten ist sie am Dienstag gestartet, mit Problemen bei der Datenauswahl endete sie am Donnerstag. Die Wahlbeteiligung bei den Wahlen der Studentenvertretung ist minimal gestiegen. Ergebnisse gibt es erst am Freitag. Mehr dazu.

Migrantenansturm an US-Südgrenze erwartet: In den USA ist eine umstrittene Abschieberegelung ausgelaufen, die unter Verweis auf die Corona-Pandemie besonders schnelle Zurückweisungen von Migranten und Asylsuchenden erlaubte. Die Lage an der Südgrenze werde "für eine Weile chaotisch sein“, sagt US-Präsident Joe Biden. Mehr dazu.

Österreich im Song-Contest-Finale: Teya und Selena sangen sich beim Halbfinale am Donnerstag mit „Who the Hell Is Edgar“ ins Finale. Bei dem Song stimmt vieles, schreibt Klemens Patek - auch der Gesang der beiden Österreicherinnen. Sie könnten es in die Top 10 schaffen. Mehr dazu.

Wie man ein ganzes Land an die Wand fährt: Deutschlands Industrie leidet an Produktionsschwäche – und die Zukunftshoffnung Wärmepumpenerzeugung droht gerade abzuwandern. Verwunderlich ist das angesichts der Politik nicht, schreibt Josef Urschitz. Mehr dazu.

Elon Musk bekommt eine Nachfolgerin: In sechs Wochen soll der Führungswechsel bei Twitter vollzogen sein. Den Namen der neuen Chefin nannte Musk nicht, doch könnte die neue Frau an der Spitze des Unternehmens Linda Yaccarino heißen. Der 51-Jährige selbst wird Twitter-Technikvorstand. Mehr dazu.