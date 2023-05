Der 52-Jährige wird die innenpolitische Redaktion in Wien leiten. Die „Wiener Zeitung“ wird Ende Juni zum letzten Mal in gedruckter Form erscheinen.

Walter Hämmerle wird ab September die innenpolitische Redaktion der „Kleinen Zeitung“ leiten. Der ehemalige Chefredakteur der „Wiener Zeitung“, deren letzte Ausgabe am 30. Juni erscheinen wird, verstärkt das Team in Wien. „Die Kleine Zeitung ist eine starke Marke und spielt in der ersten Liga. Ich bin stolz darauf, künftig im Team der Kleinen Zeitung daran mitzuwirken, diese Ziele mithilfe des bestmöglichen Journalismus zu verwirklichen“, sagte der 52-Jährige in einer Stellungnahme.

Hämmerle war bis Ende April bei der „Wiener Zeitung“ tätig. Er fungierte von 2018 bis Ende 2022 als Chefredakteur des Blatts, anschließend blieb er als Redakteur.

Die älteste noch in gedruckter Form erscheinende Tageszeitung der Welt soll künftig primär als Onlinemedium erscheinen. Diese Reform, gegen die Hämmerle vehement eingetreten war, soll in der kommenden Woche im Nationalrat beschlossen werden. Schon bei seinem Rückzug als Chefredakteur hatte er keine Zukunft für sich mehr bei der "Wiener Zeitung" gesehen, aber noch auf ein "Wunder" gehofft.