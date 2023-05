Der Grazer Gynäkologe Armin Breinl war immer unternehmerisch tätig. Früher in der Stammzellenforschung, heute mit energetischen Getränken.

Dass sich ein Mediziner über gesunde Ernährung Gedanken macht, ist vielleicht nicht sonderlich überraschend. Dass ein Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Mehrfrucht-Funktionsgetränke unter der Marke „2B“ auf den Markt bringt und nebenbei 2021 und 2023 bei den World Gin Awards in London in der Kategorie Contemporary für den besten Gin Österreichs ausgezeichnet wird, überrascht dann aber schon eher. Hört man Armin Breinl zu, der seit rund 30 Jahren in Graz seine Facharztpraxis betreibt und dem TV-Publikum aus der Reality-Serie „Teenager werden Mütter“ bekannt ist, klingt das aber schon fast wieder normal.

In seinem Kernberuf entwickelte er ab 1998 ein 3-D/4-D-Ultraschallgerät mit und nahm es als erster niedergelassener Gynäkologe in sein Leistungsportfolio auf: Bereits ab der zehnten Schwangerschaftswoche war damit das ungeborene Kind fotorealistisch und in Bewegung zu sehen.