Roma im Vorteil, Juventus im Glück

Jose Mourinho gewann mit AS Roma das Duell gegen Ex-Schützling Xabi Alonso und Leverkusen 1:0. Juventus rettete gegen Sevilla mit einem Last-minute-Tor ein 1:1.

AS-Roma-Coach Jose Mourinho hat das erste Trainer-Duell gegen seinen ehemaligen Schützling Xabi Alonso gewonnen. Die Römer setzten sich im Halbfinal-Hinspiel der Fußball-Europa-League gegen Bayer Leverkusen am Donnerstag zu Hause mit 1:0 durch. Das Rückspiel findet in einer Woche in Deutschland statt. Der zweite italienische Club im Halbfinale, Juventus Turin, rettete mit einem Tor in der 97. Minute ein Heim-1:1 gegen den FC Sevilla.

Die Gäste aus Leverkusen, bei denen ÖFB-Torhüter Patrick Pentz offenbar wegen Schulterproblemen nicht im Kader aufschien, erwischten in Rom einen guten Beginn und hatten durch Robert Andrich (1.) und Florian Wirtz (7.) gleich zwei gute Chancen. Dann fand die ohne die angeschlagenen Paulo Dybala und Chris Smalling beginnende Roma besser ins Spiel und war ganz knapp an der Führung dran: Bayer-Tormann Lukas Hradecky vereitelte mit einem herausragend Reflex in der 19. Minute die Kopfball-Möglichkeit von Roger Ibanez.

Edoardo Bove erlöste die Roma-Fans in der 62. Minute, als er nach einem Abraham-Schuss den Abpraller im Tor von Hradecky unterbrachte. Leverkusen bemühte sich bis zum Schluss vergeblich um den Ausgleich. Eine gefährliche Aktion von Jeremie Frimpong (87.) pfiff der Schiedsrichter wegen eines Fouls in der Entstehung ab.

In Turin präsentierte sich Sevilla als gefährlichere Mannschaft und ging in der 26. Minute durch Youssef En-Nesyri verdient in Führung. Juventus hatte Glück, dass es zur Pause nur 0:1 stand. Beim Schuss von Ivan Rakitic (39.) etwa verhinderte zunächst die Latte, dann Torhüter Wojciech Szczesny den Torjubel. In der zweiten Hälfte sah es lange so aus, als könnten die Italiener nicht mehr entscheidend zusetzen. In der 97. Minute allerdings köpfelte Federico Gatti nach einem Eckball am Fünfer zum 1:1-Ausgleich ein.

West Ham und Alkmaar in Conference League voran

Im Semifinale der Fußball-Conference-League haben sich West Ham United und der FC Basel in gute Ausgangspositionen für die Rückspiele in einer Woche gebracht. Die Londoner gewannen gegen AZ Alkmaar am Donnerstag nach 0:1-Rückstand mit 2:1. Auch Basel drehte gegen die AC Fiorentina in der zweiten Hälfte die Partie und gewann ebenfalls mit 2:1. Der entscheidende Treffer von Zeki Amdouni fiel erst in der 92. Minute.

Die Fiorentina bestimmte vor Heimpublikum im Artemio-Franchi-Stadion in der ersten Hälfte über weite Strecken das Spiel. In der 25. Minute besorgte Arthur Cabral per Kopf die Führung für die Violetten, für den Brasilianer war es das siebente Tor in der Conference League. Basel gelang aber durch einen sehenswerten Alleingang von Andy Diouf (71.) der Ausgleich. In der Schlussphase fanden beide Teams Möglichkeiten vor. Amoundi, der kurz zuvor noch eine Chance ausgelassen hatte, setzte in der 92. Minute den Schlusspunkt.

Alkmaar war in London durch einen Weitschuss von Tijjani Reijnders (41.) am überraschten Alphonse Aréola vorbei in Führung gegangen. Nach dem Seitenwechsel brachte ein verwandelter Elfmeter von Mohamed Said Benrahma (67.) zunächst das 1:1. Stürmer Michail Antonio (75.) wendete das Blatt und brachte die Engländer in Front, die den Vorsprung auch relativ sicher über die Zeit brachten.

(APA)