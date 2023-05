Fünf Millionen Dollar will die Influencerin Caryn Marjorie als „KI-Freundin“ verdienen. Besagte Freundin soll man zum Minutentarif buchen können, für erotischen Austausch soll sie aber nicht zur Verfügung stehen.

1,8 Millionen Follower hat die 23-jährige US-Influencerin „cutiecaryn“, mit bürgerlichem Namen Caryn Marjorie, auf Snapchat - hunderttausende auf TikTok, YouTube und Instagram. Schon bald sollen allesamt mit ihrem Internet-Idol chatten können, wobei nicht direkt. Viel mehr mit einer virtuellen Version ihrer selbst, die sogar Sprachnotizen verschickt, so berichtet es die Plattform „Fortune“. Sie will damit eine „KI-Freundin“ für einsame Menschen sein, wie sie sagt. Eine Art intimitätsfähige Siri also.

„CarynAI“, so der Name der KI-Version, befindet sich mittlerweile seit knapp zwei Wochen in der Testphase auf Einladungsbasis. Am 16. Mai soll der Service dann für alle verfügbar sein, via Messenger-App Telegram. Bisher hat der Kanal dort mehr als 3100 Mitglieder, das dürfte sich auch finanziell schon lohnen. 72.000 Dollar dürften für die Influencerin trotz des limitierten Zugangs schon rausgesprungen sein, das berichtet „Forbes“.

Nicht für sexuelle Gespräche programmiert

99 Prozent des Publikums ist männlich. Die Nutzung variiert vor allem zeitlich gesehen stark. Während manche nur einzelne Nachrichten verschicken, führen andere stundenlange Gespräche mit „CarynAI“. Die „KI-Freundin“ dürfte sich allerdings auch auf anrüchige Gespräche eingelassen haben - zum Minutenpreis von einem Dollar. Dafür sei sie definitiv nicht programmiert worden, heißt es. „Mein Team und ich arbeiten rund um die Uhr, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert“, sagte Marjorie dem Portal „Insider“.

„Kokett und lustig“ solle der Chatbot zwar sein - er soll ja die Persönlichkeit des Originals widerspiegeln - aber den Ruf der 23-Jährigen solle die KI nicht beschädigen. Mit 2000 Stunden an Material, von nicht veröffentlichten Video-Material der Influencerin, wurde „CarynAI“ für die Sprachausgabe der Nachrichten angelernt, die Texte selbst generiert ein Modell auf Basis von OpenAIs GPT 4.0.

Fünf Millionen Dollar jährlich

Neben dem altruistischen Motiv, den Fans möglichst nahe zu sein (sie selbst könne unmöglich mit allen 1,8 Millionen Followern interagieren), spielt bestimmt auch die erhoffte Bilanz eine Rolle. Die Influencerin rechnet mit zusätzlichen Einkünften von etwa fünf Millionen Dollar pro Jahr, sollte sie 20.000 Abonnentinnen und Abonnenten für ihr Alter-Ego finden.

