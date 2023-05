Energie AG gewährt Gaskunden ab Juni 20 Prozent Rabatt

(c) imago images/CHROMORANGE (Ernst Weingartner via www.imago-images.de)

Der oberösterreichische Landesenergieversorger gewährt seinen Gaskunden mit einem Jahresverbrauch von bis zu 400.000 Kilowattstunden automatisch einen Rabatt. (c) imago images/CHROMORANGE (Ernst Weingartner via www.imago-images.de)

Die sichere Versorgungslage und der relativ milde Winter hätten für eine Entspannung am internationalen Gasmarkt gesorgt. Wels Strom erstattet der Kundschaft indes Geld zurück.

Der oberösterreichische Landesenergieversorger Energie AG gewährt seinen Gaskunden mit einem Jahresverbrauch von bis zu 400.000 Kilowattstunden (kWh) automatisch einen Rabatt in der Höhe von 20 Prozent ab 1. Juni bis 31. Mai 2024. Die sichere Versorgungslage und der relativ milde Winter hätten für eine Entspannung am internationalen Gasmarkt gesorgt, der Großhandelspreis für Gas sei weiter gefallen, so die Energie AG am Freitag in einer Aussendung.

Kunden der Wels Strom erhalten nach einer Intervention der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich Geld zurück. Die Rückzahlungen betragen zwischen zehn Euro für Geringverbraucher und bis zu 125 Euro für Kunden mit einem Verbrauch über 2900 kWh. Das Geld soll bis 31. August fließen, teilte die AK Oberösterreich am Freitag mit. Außerdem habe die Wels Strom versprochen, die Preise für alle Kunden ab 1. Juli um 14,1 Prozent zu senken.

Die Wels Strom hatte für die meisten Kunden mit Jahresende 2022 den Arbeitspreis für Strom auf 30,6046 Cent pro Kilowattstunde oder ab 4.2.2023 auf 32,0822 Cent pro Kilowattstunde brutto erhöht. Die AK Oberösterreich zweifelte die Rechtmäßigkeit an. "Durch die nun erzielte Verhandlungslösung konnten ein langwieriges Gerichtsverfahren und Vertragskündigungen vermieden werden", schreibt die AK Oberösterreich.

