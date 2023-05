Die Evolution der Action-Männer

Einst legten sie ganze Landstriche in Schutt und Asche, jetzt ist mehr Achtsamkeit angesagt: Wie Actionfilmhelden sich an die neuen Zeiten anpassen.

Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Dieses Man(n)tra beflügelte - und beflügelt bis heute - die wunderliche Welt der Männerfantasien. Diese speisen sich zwar meistens aus althergebrachten Kulturnormen und mythischen Archetypen, suchen ihre Legitimation aber oft in tautologischen Umkehrschlüssen, die keinerlei Widerspruch dulden: Was einen Mann zu einem richtigen Mann macht, ist seine Männlichkeit und diese orientiert sich wiederum an Männern, die sich musterhaft männlich verhalten. Sieht man sich viele der vermeintlich "exemplarisch männlichen" Eigenschaften genauer an (Stärke, Verlässlichkeit, Selbstbeherrschung etc.), so wird ihr geschlechtsneutraler Charakter umgehend evident. Doch das Gefühl, sich einer fixen Genderrolle gewiss zu sein, gibt Menschen Sicherheit. Weshalb sich Männer (und Frauen) bevorzugt von Unterhaltungsprodukten bespaßen lassen, die besagte Rollen eher bestätigen (und, besser noch, abfeiern) als hinterfragen.