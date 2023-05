Nachhaltigkeit, Kostenbewusstsein und das Internet of Things

Videotalk. Drei Experten von Drei erzählen im Gespräch mit der „Presse“, wie das Internet of Things es erleichtert, Nachhaltigkeitszielen gerecht zu werden und Kosten zu senken.

Sparsamer Umgang mit Ressourcen bedarf eines exakten Monitorings – zu wissen, wo wie viel Strom, Gas, Heizöl oder Wasser eingesetzt wird. Diese Daten sind Voraussetzungen für Optimierungsmaßnahmen, aber auch für Dokumentationen über das nachhaltige Agieren von Unternehmen und Einrichtungen der öffentlichen Hand. Beides gewinnt aufgrund der EU-Regularien zur Erreichung der Klimaziele aber auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit immer mehr an Bedeutung.

Der Videotalk zeigt auf, dass Monitoring heute keine Hexerei mehr ist. Als ideale Lösung für das dazu notwendige Internet of Things bietet Drei LoRaWAN, das Long Range Wide Area Network. Für LoRaWAN, das bei Drei als einzigem Anbieter bald flächendeckend in Österreich zur Verfügung steht, gibt es alle im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit notwendigen Sensoren und Messgeräte. Diese Geräte sind preisgünstig und zugleich qualitativ hochwertig. Sie lassen sich einfach und kabellos in das Netz von Drei integrieren. Aufgrund der hohen Gebäudedurchdringung funktionieren sie selbst in Untergeschoßen oder hinter dicken Betonwänden problemlos. Je nach Umfang der gesendeten Daten halten die Batterien fünf bis zehn Jahre.

Die Anwendungsbereiche sind grenzenlos: Temperaturen in Kühl- und Gefrierschränken einer Lebensmittelkette oder in den Räumen von Immobilien lassen sich damit ebenso wie Ressourcenverbräuche von Maschinen und Fertigungsanlagen oder Wasser- und Gasverbräuche in regionalen und überregionalen Netzen digital erfassen und in Echtzeit an zentrale Systeme übermitteln. Auch mobile Elemente von der Kabeltrommel bis zum Generator können in dieses Internet of Things eingebunden werden.