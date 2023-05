Österreichs Puck-Märchen: Ein Zweitliga-Stürmer bei der WM

Henrik Neubauer, 26, lässt die Fachwelt staunen. Der Stürmer der Zeller Eisbären, die in der Alps-Liga spielen, betritt in Tampere eine neue Bühne: die A-WM. Trifft er gleich am Samstag zum Auftakt gegen Frankreich?

Tampere. Es ist die fünfte Eishockey-WM, die Österreich mit dem Schweizer Roger Bader als Teamchef ab heute im finnischen Tampere auf den Schläger nimmt. Der Klassenerhalt in der A-Gruppe ist das große Ziel. Und wider die Praxis, dass sich Österreicher im Sport gerne kleiner machen als sie wirklich sind, muss es bei dieser WM eigentlich anders laufen: denn gegen fünf der sieben Gruppengegner kann das A-Team punkten – und auch gewinnen.

Von einem Erfolg gegen Titelverteidiger Finnland oder Schweden zu träumen, ist absurd. Real ist es jedoch, nach dem Start gegen Frankreich (11.20 Uhr, ORF1) auch gegen Dänemark, USA oder Deutschland „anzuschreiben“, sodass die finale Partie gegen Ungarn nicht, wie immer, zur Zitterpartie werden muss.

Henrik Neubauer spielt für die Zeller Eisbären (c) Johannes Radlwimmer (Johannes Radlwimmer)

Dann hat es Bader geschafft. Dann hat der Schweizer Österreich eine neue Puck-Mentalität aufgeprägt.

Pinzgau statt Übersee

Dass bei dieser WM auch im Kader manches anders läuft, beweist besonders der Blick auf einen Spieler, der wirklich heraussticht. Rühmen sich andere Teams vorrangig damit, wie viele NHL-Spieler für sie auf das Eis kurven, schickt Bader einen Zweitligaspieler für Österreich auf die große Bühne: Henrik Neubauer, 26, von den Zeller Eisbären.

Seit 1928 wird in Zell am See Eishockey gespielt, sechsmal wurde der Pinzgauer Verein Zweitligameister. Thomas Vanek lernte dort als Kind, mit dem Puck umzugehen und jetzt applaudieren die Fans bei Heimspielen Neubauer. Der Sohn eines Burgenländers wurde in Schweden geboren, ist in der Nachwuchs-Schmiede des grandiosen EC Färjestad groß geworden und hat auch im schwedischen U17-Team gespielt.

Er traf dort auf Kapazunder wie Joel Eriksson Ek oder Fabian Zetterlund und merkte, wie unterschiedlich Karrierewege sein können. Während die anderen in Minnesota und San José landeten, tingelte der Stürmer unglücklich durch Österreich. Weder in Dornbirn noch in Wien (schwerer Stand unter Coach Dave Cameron) kam er ob zu großer Konkurrenz nie richtig an.

Also stieg er in die AlpsLiga ab – und von dort ins Nationalteam, nach einem Test mit vier Scorerpunkten zur A-WM (43 Cracks aus der ICE-Liga sind dabei, 16 stellt Österreich) auf.

GEPA pictures

Waren es gravierende Fehleinschätzungen oder ist es bloß Übermut, den Bader an den Tag legt? In der (dritten) Linie mit Haudum und Ganahl ist er gut aufgehoben. Was, wenn es ihm gelingt, sein WM-Märchen gleich mit einem Tor zu veredeln?

Dann hat es ein Zweitligaspieler, Neubauers Nominierung erinnert an die Fußball-EM 2008 und Roman Kienast, der damals in der zweiten norwegischen Liga (Ham kam) kickte, internationalen Stars und lokalen Klein-Größen aber so richtig gezeigt.

(fin)