Kunstwerke mit Strahlkraft

Von 23. bis 26. Mai gibt es moderne, zeitgenössische Kunst, Juwelen und Uhren bei der Auktionswoche im Dorotheum zu ersteigern.

International liest sich das Angebot der von 23. bis 26. Mai anberaumten Contemporary Week im Dorotheum, der Auktionswoche mit moderner und zeitgenössischer Kunst sowie mit exquisiten Juwelen und Armbanduhren.

Zu den Highlights der Auktion Zeitgenössische Kunst am 24. Mai zählt eine der berühmten „Biro“-Arbeiten des mit nur 44 Jahren 1994 in Rom verstorbenen Künstlers Alighiero Boetti: Zu ersteigern ist eine seltene, weil vierteilige, mehr als vier Meter lange Kugelschreiberarbeit auf Papier aus dem Jahr 1981. Deren aus der „Ilias“ entnommene Bildtitel „Non parto non resto“ offenbart sich mithilfe eines kuriosen und ungewöhnlichen Spiels: Die Konstellation der Zeichen auf den Tafeln wird zuweilen von Kommas unterbrochen. Diese 16 Kommas verweisen auf das Alphabet auf der ersten Tafel und sind der Schlüssel zur Interpretation. Der mit „Ich gehe nicht, ich bleibe nicht“ übersetzte Titel ist dem liebeskranken Aeneas in den Mund gelegt.

Alighiero Boetti, „Non parto non resto“, um 1981. (c) Dorotheum

Zwischen Weltraumeuphorie und sakraler Transzendenz bewegt sich Lucio Fontanas goldener „Concetto Spaziale“ von 1966. Eine frühe Version in Schwarz stammt aus den 1950er-Jahren. Weitere Arbeiten kommen u. a. von François Morellet, Heinz Mack, Imi Knoebel, Hans Hartung, Jirí Georg Dokoupil, Robert Longo, Antoni Tàpies, Cy Twombly oder Jean-Paul Riopelle.

Österreichische Kunst

Österreichische Kunst ist unter anderem mit zwei monumentalen Schüttbildern von Hermann Nitsch vertreten. In den Bildern des Mitbegründers des international akklamierten Wiener Aktionismus vermischen sich Dramatik und Gestik: Die in manchen Fällen zentral mit Aktions- oder Malhemd versehenen Bildobjekte des synästhetisch-gesamtkunstwerklich orientierten Meisters sind geschüttet, wovon Farbspuren zeugen. Gestische Handzeichen ziehen sich durch dick aufgetragene Farbe. Letztere ersetzt das in seinem Frühwerk verwendete rote (Opfer-)Blut. Ein Stoff, der laut Nitsch helfen sollte, in die Katharsis zu überführen. Hier heißt dies Orgien-Mysterien-Theater: der Versuch eines Gesamtkunstwerkes, das alle Sinne ansprechen soll, mit Blut und Blumen, Musik und Wein; das Leben als Fest, inszeniert vom, laut Eigendefinition, „Kirchenmaler ohne Kirche. Und ohne Religion“.

Das 1982 entstandene Werk auf Zeitungspapier von Franz West mit dem kryptischen Titel „Schubert traf Beethoven im Mai (vermutlich) 1826“ findet sich ebenso in der Auktion wie ein Frauenporträt von Maria Lassnig, das 1976 während ihres Aufenthalts in Berlin entstand.

Gustav Klimt, „Dame mit Umhang, frontal, stehend“, circa 1907. (c) Dorotheum

Stillleben und Zeichnungen

Bei der Moderne-Auktion am 23. Mai überzeugt ein Stillleben von Alexej von Jawlensky aus dem Jahr 1905. Der Künstler sagte von sich, dass er in jener frühen Entwicklungszeit die Stillleben als Thema bevorzugte, um sich selbst und seinen Stil zu finden: „Ich habe versucht, in diesen Stillleben über die materiellen Gegenstände hinauszugehen und in Farbe und Form das auszudrücken, was in mir schwingt, und ich habe einige gute Ergebnisse erzielt.“ Von Gustav Klimt werden mehrere Bleistiftzeichnungen angeboten, darunter „Dame mit Umhang, frontal, stehend“. Es handelt sich um eine Studie, die im Zusammenhang mit einem seiner Meisterwerke steht. 1903 erhielt Gustav Klimt erstmals den Auftrag, Adele Bloch-Bauer, Gattin des jüdischen Industriellen Ferdinand Bloch, zu porträtieren. Während er seine berühmte Adele Bloch-Bauer I (Neue Galerie, New York) 1907 in sitzender Pose vollendete, malte er sie 1912 als ganzfiguriges Porträt in stehender, streng frontaler Haltung (Privatsammlung). Beide Darstellungen entwickelte Gustav Klimt in mehreren Studienblättern von 1903/04 bzw. 1911/12. Das bei der Auktion angebotene Blatt von 1903 gehört zur Gruppe der stehenden Figuren. Dorotheum-Expertin Marianne Hussl-Hörmann hebt die Bedeutung dieser Arbeit hervor: „Unter den ersten Entwürfen zeigt diese Studie am deutlichsten den künstlerischen Gedanken der gerade und frontal ins Bild gesetzten Figur, eine Idee, die Klimt wohl nach seinem Besuch von San Vitale in Ravenna 1903 von der Darstellung der Theodora übernommen hat.“ Radikal modern zeigt sich das Bild „Blühender Mandelbaum auf Mallorca“. Es entstand in den letzten Lebensjahren des 1934 37-jährig verstorbenen österreichischen Ausnahmekünstlers Jean Egger. Es steht beispielhaft für Eggers Stil, bei dem sich gegenständliche Darstellung und gestischer Pinselstrich durchdringen und auflösen. Weiters im Angebot: Werke von Alexander Archipenko, Wilfredo Lam oder Albin Egger-Lienz u. v. m.

Diamantring in Platin. Dorotheum

Edel und Adel

Die Juwelenauktion am 25. Mai 2023 mit insgesamt knapp 250 Lots bringt Diamantschmuck von internationalen namhaften Juwelieren sowie Einzelstücke aus ehemaligem Adelsbesitz. Insgesamt 50 Diamanten sind in einem außergewöhnlichen Bandeau mit französischer Punzierung aus der Zeit um 1940/1950 verarbeitet. Es ist sowohl als Diadem als auch als Armband zu tragen. Ein Platinring mit einem 3ct-Brillanten des – auch durch Marilyn Monroe zu Weltruhm gelangten – New Yorker Juweliers Harry ­Winston gehört ebenso zur Auktion wie ein Diamantring des italienischen Luxusjuweliers Bulgari mit einem 4,01ct-Diamanten im Smaragdschliff.

Lange & Söhne Glashütte I/SA Lange I, Armbanduhr. Dorotheum

Uhrenboom

Für Vintage-Uhren aus Topmanufakturen zahlen Sammler Spitzenpreise. Circa 200 exklusive Modelle bietet die große Uhren-Auktion am 26. Mai, etwa einen um 2019 produzierten Marine-Chronographen mit Tourbillon und Stoppfunktion von Breguet oder die Patek Philippe Annual Calendar, Referenz 5036/1, aus der Zeit um 2000. Eine Rolex Oyster Perpetual Date Submariner „Kermit“ mit grüner Lünette wird ebenso angeboten wie eine goldene Armbanduhr mit Großdatum von Lange & Söhne Glashütte.