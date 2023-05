Die neue Streamingplattform Joyn hat auch den ORF an Bord. Pro7Sat1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker über Kooperation am Medienmarkt und warum er keine Inhalte auf TikTok stellt.

In der Medienbranche ist derzeit Sparen angesagt. Sie starten eine neue Streamingplattform. Braucht es die?

Markus Breitenecker: Die Menschen sitzen so viel wie eh und je vor ihrem großen Fernsehgerät zu Hause. Die Nutzung des sogenannten Big Screens sinkt nicht, sie steigt sogar. Aber vor allem die Jungen, die 12- bis 29-Jährigen, schauen dort nicht mehr so viel klassischen lineares Fernsehen, sondern sie streamen. Aber natürlich ist das ein antizyklisches Investment in einer Zeit, in der die Medien in einer wirtschaftlich angespannten Situation sind. Alle klassischen Medien leiden unter der schwachen Werbekonjunktur und werden den Gürtel enger schnallen müssen.

Was ist diese Plattform - Joyn?

Joyn ist ein Streamer, wo man Live-TV ebenso schauen kann wie On Demand. Es gibt auch Audio-Inhalte. Insgesamt gibt es 60 Live-Channels und 15 Mediatheken, vor allem österreichische Sender, öffentlich-rechtliche wie private, sowie Joyn Originals exklusiv.

Wie konnten Sie den ORF überzeugen, mitzumachen? Der plant doch einen eigenen Player.